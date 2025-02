San Marino. Un cammino di fede e speranza verso il Giubileo 2025

Presentato il francobollo celebrativo “Pellegrini di Speranza”. Il Titano si prepara ad accogliere i pellegrini con un ricco programma di eventi religiosi e culturali, valorizzando il patrimonio storico e spirituale del territorio.

San Marino, 18 febbraio 2025 – La Repubblica di San Marino si appresta a vivere un anno di profonda spiritualità e intensa partecipazione, in occasione del Giubileo 2025. Un evento di portata mondiale che vedrà il Titano protagonista, grazie a un ricco programma di iniziative dedicate al turismo religioso e alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale legato alla fede.

“Il Giubileo è un’occasione straordinaria per San Marino – ha dichiarato il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati – un momento di riflessione e di crescita spirituale che vogliamo condividere con i pellegrini provenienti da tutto il mondo. Abbiamo lavorato con passione e dedizione per offrire un’esperienza unica, capace di coniugare fede, cultura e bellezza del territorio”.

Un percorso iniziato nel 2020 con la presentazione di un progetto di legge sul turismo religioso e l’adesione al progetto “I Cammini di San Francesco”, tappe fondamentali di un cammino che ha visto l’inaugurazione del Cammino di San Francesco nel 2021 e del Cammino di San Marino nel 2023, fino alla presentazione del Cammino del Santo Marino al Pontefice. Un cammino, quest’ultimo, celebrato con l’emissione di una serie di francobolli speciali da parte di Poste San Marino, presentata oggi a Palazzo Pubblico.

“Il Cammino del Santo Marino è un simbolo di pace e di speranza – ha sottolineato Pedini Amati – un itinerario che invita alla scoperta delle nostre radici cristiane e della nostra identità. Un cammino che vogliamo valorizzare sempre più, anche attraverso la collaborazione con altre realtà internazionali, come Santiago di Compostela”.

La serie di francobolli, realizzata da Luigi Oldani, ripercorre le tappe fondamentali del pellegrinaggio, da Arbe, isola natale del Santo, a Rimini, San Marino, San Leo e Pennabilli, trasmettendo un messaggio di unità e rinnovamento spirituale. Un omaggio alle radici cristiane della Repubblica e un invito alla riflessione sull’importanza della fede e del senso di comunità.

“I francobolli sono un ulteriore strumento di promozione del nostro territorio – ha spiegato il Segretario – un modo per valorizzare il nostro patrimonio storico e religioso e per invitare i pellegrini a scoprire la bellezza dei nostri luoghi e la ricchezza della nostra spiritualità”.

Il programma per il Giubileo 2025 prevede numerosi eventi, tra cui concerti gospel, convegni sull’arte sacra e sul turismo religioso, mostre e iniziative di valorizzazione dell’oggettistica devozionale. Un calendario ricco e variegato, capace di soddisfare le esigenze di un pubblico ampio e diversificato.

“Abbiamo coinvolto le istituzioni ecclesiastiche, l’Istituto Superiore di Scienze Religiose, le guide turistiche e gli artisti locali – ha spiegato il Segretario – per creare un’offerta integrata e di alta qualità, che possa promuovere San Marino come meta di pellegrinaggio e di turismo spirituale”.

Un impegno che si concretizza anche nella partecipazione a bandi di finanziamento europei e nella costituzione di un Comitato Tecnico Scientifico, per garantire uno sviluppo sostenibile e duraturo del turismo religioso.

“Il nostro obiettivo è quello di creare un turismo di qualità – ha concluso Pedini Amati – che possa portare benefici economici e culturali al nostro territorio, nel rispetto della sua storia e della sua identità. Un turismo che sia in grado di valorizzare le nostre tradizioni e di promuovere i valori di pace, solidarietà e accoglienza che da sempre ci contraddistinguono”.

San Marino si prepara dunque ad accogliere i pellegrini del Giubileo 2025, offrendo un’esperienza unica e indimenticabile, all’insegna della fede, della cultura e della bellezza. Un cammino di speranza che il Titano è pronto a condividere con il mondo intero.

“Sono orgoglioso e contento di fare parte della Diocesi San Marino – Montefeltro, mi sento parte di una famiglia” ha dichiarato il Segretario di Stato Pedini Amati, ringraziando S.E. Mons. Domenico Benvenuti per il sostegno e la collaborazione.

“Ringrazio per il bellissimo lavoro svolto da tutti gli attori coinvolti, in primis la Segreteria di Stato per il Turismo – ha affermato S.E. Mons. Domenico Benvenuti – auspico che San Marino possa diventare un trampolino di lancio per un messaggio di pace e che possa essere luogo di una spiritualità di pace”.

