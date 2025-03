San Marino. Un docufilm su Sergio Zavoli e il Titano: Martedì 17 dicembre ore 21:00, Teatro Concordia – Borgo Maggiore 

Nel centenario della nascita del celebre giornalista ricorda il suo legame con San Marino. Al Teatro Concordia l’evento voluto dalla Segreteria di Stato alla Cultura.

Alla presenza degli autori la proiezione del film e la presentazione del libro

Sono trascorsi 4 anni dalla scomparsa di un grande maestro del giornalismo come Sergio Zavoli e 101 dalla sua nascita. Una figura di grande rilevanza nella cultura italiana, che ha lasciato un segno indelebile nel panorama giornalistico e letterario, ricordata attraverso un film e un libro, che saranno presentati domani sera, al Teatro Concordia di Borgo Maggiore, alla presenza del regista, Mauro Bartoli e dell’autore del libro, Gianfranco Miro Gori. Sullo schermo sarà proiettato il film “Il sole tramonta alle spalle” e presentato il libro “Provinciali del mondo” in cui si raccontano due grandi protagonisti, Zavoli e Fellini, in un affresco straordinario che tocca i temi dell’amicizia, delle radici con la Romagna e il Titano, dei sacrifici, delle intuizioni e dei riconoscimenti che hanno segnato la loro carriera

La serata, voluta dalla Segreteria di Stato alla Cultura, sarà condotta dal giornalista e scrittore Sergio Barducci. Previsti il saluto del Segretario di Stato Teodoro Lonfernini e di Valentina Zavoli, che offrirà una sentita testimonianza del significato che San Marino ha rappresentato per il padre.

Gianfranco Miro Gori (San Mauro Pascoli, 1951) è l’ideatore della Cineteca di Rimini. Studioso e poeta romagnolo, si è dedicato soprattutto al rapporto tra cinema e storia e cinema e Romagna.

Mauro Bartoli (Imola, 1969) è regista, sceneggiatore e autore di documentari, oltre a essere produttore cinematografico indipendente con la sua Lab Film fondata a Imola nel 2011.

Martedì 17 dicembre ore 21:00

Teatro Concordia – Borgo Maggiore

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti.