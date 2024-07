San Marino. Un fine settimana intenso per la Federazione Sammarinese Roller Sports

Nel fine settimana del 13-14 Aprile a San Giovanni in Persiceto (BO) il settore artistico ha visto gareggiare al campionato regionale AICS Evelyn Quercia (categoria pulcini master), Maggiore Martina, Tribunale Viola e Battistini Anna (categoria Junior Basic gr. 4). Le atlete che sono entrate nell’anno in corso nel gruppo agonistico hanno affrontato avversarie provenienti da tutta l’Emilia Romagna. Evelyn ha eseguito il suo programma correttamente ma è stata più lenta rispetto alle volte precedenti, la poca velocità e il timore di vedere per la prima volta tante avversarie, l‘hanno penalizzata portandola alla 15° posizione. Martina, memore dell’incidente avuto nella gara precedente, ha avuto qualche titubanza ma così come Viola ed Anna ha eseguito il suo disco correttamente: tutte e tre le atlete però hanno fatto qualche piccolo errore: nei salti, nelle trottole o nella coreografia. Hanno concluso la loro performance rispettivamente in 12°, 13° e 14° posizione.

Nel frattempo presso la sede della Federazione Roller si è tenuta la seconda tappa del Campionato Promozionale FISR di Inline Freestyle Emilia Romagna – 2° Tappa. La Federazione Sammarinese ha ospitato ASD Roller Verucchio, ASD Pattinaggio Riccione, No Angels Rimini e Boar Skating in una giornata di competizione e divertimento. Le giovanissime leve dell’Inline Freestyle si sono sfidate slalomando tra conetti da 120 e 80 centimetri. Per finire la competizione ha visto lo svolgersi della disciplina delle Slide in cui hanno preso parte i giovanissimi atleti del No Angels Rimini e del Titano. La giuria era composta dei giudici della Federazione Sammarinese: Carlotta Gambuti e Romina Bonifazi, coadiuvate dagli atleti agonisti del settore che hanno aiutato con lo speakeraggio, i controlli di linea e le penalità. Ad accompagnare le giovani atlete del Titano è stata la giovanissima Tania D’Antonio che segue il gruppo da settembre, cercando di trasmettere ai giovanissimi la sua stessa passione. Di seguito i risultati:

Cesarini Melissa (principianti coni 80) 3° posizione

Cauterucci Zoe (principianti coni 80) 5° posizione

Parmeggiani Giada (pulcini coni 120) 5° posizione

Vicini Bryan (pulcini coni 120) 5° posizione

Cauterucci Zoe (principianti Slide) 2° posizione

Cesarini Melissa (principianti Slide) 2° posizione

Manzella Zoe (principianti Slide) 3° posizione