San Marino. Un gioco per ricordare Jenni: la Giunta di Castello di Faetano lancia in sua memoria una raccolta fondi attiova fino al 30 giugno

Un gesto d’amore, un segno di memoria viva. La Giunta di Castello di Faetano, insieme a un gruppo di amici, ha avviato un progetto speciale per ricordare Jenni Tamagnini, figura amata dalla comunità, scomparsa prematuramente. L’iniziativa, diffusa anche tramite i canali social ufficiali, prevede l’installazione di un nuovo gioco nel parco della Scuola Elementare di Faetano, “luogo di gioia e crescita per tutti i bambini”, come si legge nella locandina ufficiale.

“Vogliamo che il ricordo di Jenni continui a vivere attraverso il sorriso dei bambini – scrive la Giunta sulla bacheca Facebook ufficiale – per questo ci siamo uniti per realizzare qualcosa che parli di lei nel modo più semplice e bello: con un gioco, nel cuore del nostro paese”.

Chiunque desideri partecipare può contribuire con una donazione, specificando la causale Donazione Jenni, al seguente IBAN:

SM 20 N 06067 09811 000110149568

intestato alla Ecc.ma Camera – Giunta di Castello di Faetano.

La raccolta fondi resterà aperta fino a lunedì 30 giugno 2025. Ogni euro donato contribuirà a trasformare il parco della scuola in un luogo ancora più accogliente e simbolico, nel nome di una persona che ha lasciato un segno profondo nella comunità.

“Grazie per il vostro sostegno” conclude il messaggio firmato dalla Giunta di Castello, accompagnato da cuori, farfalle e fiori colorati che richiamano un mondo fatto di infanzia, natura e speranza.

Un’iniziativa che unisce solidarietà, memoria e futuro, con un messaggio semplice e potente: ricordare Jenni significa continuare a seminare bellezza.