San Marino. Un gruppo di cittadini sammarinesi sollecita maggiore informazione sulla sicurezza stradale

Riceviamo e pubblichiamo:

Salve,

Siamo un gruppo di cittadini sammarinesi che vorrebbe sollecitare una maggior informazione da parte degli organismi competenti per ciò che riguarda la sicurezza stradale.

Si fa riferimento alla legge in vigore relativa all’obbligo di indossare abbigliamento o dispositivi visibili da parte di pedoni e ciclisti che percorrono le pubbliche strade per essere maggiormente individuabili, in particolare dal crepuscolo all’alba.

Tutto ciò in considerazione del fatto che spesso, soprattutto in estate, nelle vie meno trafficate e a volte poco illuminate, circolano adulti e bambini (anche con cani) privi di catarifrangenti o luci intermittenti e perciò difficilmente visibili da chi eventualmente si trovasse a transitare con un veicolo.

Questa noncuranza potrebbe essere causa di incidenti perciò si chiede di informare maggiormente la popolazione della legge sopra citata, anche tramite spot in TV, radio, social e giornali.

Ringraziamo per il cortese interessamento e auguriamo buon lavoro.

Un gruppo di cittadini sammarinesi