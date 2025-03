San Marino. “Un momento di festa e politica: Alleanza Riformista guarda avanti ” 

Ieri sera abbiamo trascorso una bellissima serata insieme a tantissimi aderenti, sostenitori e amici. Un momento significativo, non solo per scambiarci gli auguri in un clima di festa, ma anche per riflettere sull’anno che si sta concludendo, fare un bilancio del lavoro svolto e delineare con determinazione il futuro di Alleanza Riformista e della nostra azione politica.

Alessandro Mancini, Gian Nicola Berti e Rossano Fabbri hanno salutato i presenti, ringraziando tutti per il sostegno e sottolineando il grande lavoro svolto quest’anno. Hanno ricordato l’importante risultato elettorale che ha permesso ad Alleanza Riformista di diventare forza di Governo e di affrontare con responsabilità le deleghe istituzionali ricevute, sempre mettendo i cittadini al centro della propria azione politica.

I tre coordinatori hanno ribadito la necessità di rafforzare un nuovo approccio alla politica, caratterizzato da concretezza, determinazione e credibilità, proponendo soluzioni valide e capaci di rispondere in modo efficace e tempestivo ai bisogni dei cittadini. Hanno sottolineato l’importanza di proporre soluzioni valide e tempestive per rispondere ai bisogni dei cittadini, riaffermando l’impegno di Alleanza Riformista a costruire un progetto politico capace di coniugare stabilità e innovazione. Inoltre, hanno evidenziato la volontà di consolidare un’area politica ispirata ai principi liberali e riformisti, promuovendo un dialogo costruttivo con forze politiche accomunate dalla visione di una società più equa, dinamica e fondata sui valori della libertà, della giustizia sociale e dell’innovazione.

Rinnoviamo il nostro impegno a portare avanti una politica ancorata ai nostri principi fondanti, affrontando con determinazione le sfide che ci attendono.

Il nostro obiettivo resta quello di garantire una crescita equilibrata e sostenibile, investire nel benessere collettivo e rafforzare il ruolo della Repubblica di San Marino, consolidandone la posizione nel panorama internazionale.

Alleanza Riformista

San Marino il 14 dicembre 2024