San Marino. Un monte di libri 2024: serata di apertura venerdì 14 giugno presso l’anfiteatro della Ludoteca di Acquaviva

I Lettori con la Valigia, in collaborazione con la Ludoteca Pologioco e gli Istituti Culturali, hanno il piacere di presentare la IV° edizione di “Un Monte di Libri”.

Ancora una volta i Lettori Volontari viaggiano in compagnia di Gigio Valigio portando avanti la loro opera di promozione della lettura per famiglie, con una particolare attenzione per i bambini in fascia 3-7 anni d’età. Gli incontri estivi si svolgeranno in orario serale a partire dalle ore 20:30 come momento conclusivo della giornata.

In occasione della serata d’apertura, che si svolgerà venerdì 14 giugno presso l’anfiteatro della Ludoteca di Acquaviva, oltre alle letture le famiglie potranno partecipare ad iniziative ludiche-solidali come la “Ludotombola” e “Il mercatino del giocattolo”, il cui ricavato sarà devoluto alla Fondazione Centro Anch’io, per supportare le attività dei ragazzi.

Dalla settimana seguente gli appuntamenti di lettura si svolgeranno a cadenza settimanale, ogni martedì, in uno degli altri Castelli di San Marino (locandina allegata). Alla fine di ciascun incontro le Giunte di Castello interessate offriranno un piccolo rinfresco per grandi e piccini.

Ringraziando quindi le Giunte di Castello, la Segreteria di Stato Istruzione e Cultura per il patrocinio, gli Istituti Culturali per la collaborazione e la Ludoteca Pologioco che continua a supportare con entusiasmo i Lettori con la Valigia, invitiamo tutti a partecipare alla riscoperta dell’albo illustrato e di nuove splendide storie.

Per maggiori informazioni sulle prossime iniziative dei Lettori con la Valigia vi suggeriamo di consultare le pagine Facebook ed Instagram. (https://www.facebook.com/lettoriconlavaligia/) (https://www.instagram.com/lettoriconlavaligia/)

I Lettori con la Valigia