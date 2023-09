San Marino. Un nuovo accordo e un tavolo tecnico per lo sviluppo dell’aeroporto di Rimini e San Marino al centro dell’incontro di ieri tra Beccari e Gatti e il Vice Ministro Bignami

Roma, 14 settembre 2023 – Si è svolto ieri a Roma, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’incontro politico interministeriale al quale erano presenti, per la parte sammarinese, i Segretari di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari e per le Finanze e il Bilancio Marco Gatti, e per la parte Italiana, il Vice Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti On.le Galeazzo Bignami.

L’incontro è stata l’occasione per un confronto aperto e costruttivo, teso a trovare soluzioni condivise per la crescita e lo sviluppo dell’Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino come opportunità economica per i due Paesi, al termine del quale è stata concordata l’istituzione di un tavolo per definire gli aspetti tecnici e giuridici in tempi molto brevi.

‘Abbiamo riattivato le intese che vogliono portare allo sviluppo dell’aeroporto di Rimini. Già la prossima settimana si riunirà il tavolo tecnico per valutare una ridefinizione delle aree così come proposte dalla parte italiana con l’obiettivo di sviluppare i servizi logistici, doganali e del business aviation, asset che costituiscono una opportunità di crescita e di occupazione in molteplici settori per entrambi i territori’, ha detto il Segretario di Stato Gatti.

‘San Marino come Stato ha bisogno di avere una struttura aeroportuale, ha bisogno di migliorare le attuali soluzioni di connessione. E’ un progetto nell’interesse nostro ma anche della Regione Emilia–Romagna, della Provincia e del Comune di Rimini, un’opera che aiuterà il turismo e lo sviluppo del nostro territorio’, ha dichiarato il Segretario agli Affari Esteri Beccari.

‘E’ stato un incontro molto proficuo per ribadire la rilevanza dell’aeroporto di Rimini non solo per il Governo italiano, ma anche nei rapporti con la Repubblica di San Marino,’ ha detto Bignami al termine dell’incontro. ‘Si aprirà un tavolo tecnico che dovrà concretizzare le traiettorie di sviluppo che si è deciso di realizzare, fondate sullo sviluppo turistico, sullo sviluppo del cargo, sull’aviazione generale, con la valutazione anche degli spazi che sarà necessario individuare per funzionalizzare all’interesse della Repubblica di San Marino e dell’Italia questo nuovo accordo.’