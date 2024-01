San Marino. Un nuovo parcheggio con 13 posti auto per la scuola materna Lo Scrigno a Domagnano.

Un parcheggio per garantire maggior sicurezza all’ingresso e uscita da scuola

L’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici comunica che è disponibile per il personale di servizio della scuola materna Lo scrigno di Domagnano, un nuovo parcheggio in prossimità della scuola, con accesso da Via Rodolfo da Castiglione.

Il parcheggio pubblico consente la sosta di n.13 autovetture ed è stato realizzato, su proposta della Giunta di Castello di Domagnano e su mandato della Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente per consentire il posteggio delle auto al personale di servizio della scuola materna. Un nuovo tratto di marciapiede collega il nuovo parcheggio alla viabilità pedonale esistente, per un accesso agevole del personale di servizio alla struttura scolastica. L’obiettivo è lasciare libero il parcheggio antistante la scuola per i genitori che devono accedere quotidianamente alla struttura scolastica per l’ingresso o l’uscita dei bambini da scuola.

Dei 13 nuovi posti auto, uno è riservato a portatori di deficit motori (Legge140/2017) e due ad auto elettriche o ibride. Di questi, uno sarà attrezzato con stazione per la ricarica elettrica (L125/2017) a cura di AASS.

Il parcheggio è stato progettato e realizzato dall’AASLP nel rispetto del contesto urbanistico ed ambientale. La disposizione dei posti auto adottata ha limitato le modifiche altimetriche all’area destinata a Servizi, evitando di coinvolgere terreno a verde pubblico. Gli ulivi presenti nell’area sono stati ricollocati in modo da creare due nuovi filari ai bordi del parcheggio.

Ing. Giuliana Barulli (Direttore AASLP): “Spesso i genitori che devono accompagnare in macchina i propri figli ancora piccoli e non autonomi sono costretti a lasciare l’auto in sosta in aree non autorizzate e, nel ripartire, ad effettuare manovre pericolose quali retromarcia o inversione. Una situazione che crea problemi di incolumità per le persone, genitori e bambini, che vi transitano a piedi. Questo nuovo parcheggio ha l’obiettivo di lasciare disponibili i posti auto davanti scuola per i genitori che devono accedere alla struttura scolastica. I genitori potranno così sostare con l’auto a poca distanza, davanti l’ingresso principale della scuola materna, per accompagnare in sicurezza i propri bambini. Il parcheggio, oltre a consentire un miglioramento per quello che riguarda la sosta, garantisce quindi anche una maggior sicurezza all’entrata e all’uscita dall’edificio scolastico.”.

SAN MARINO, 30 gennaio 2024