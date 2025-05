San Marino. Un nuovo spazio per le donne a Serravalle: nasce “Power Women – You Are Strong”

A Serravalle prende vita un nuovo progetto dedicato al benessere e all’empowerment femminile: Power Women – You Are Strong.

L’iniziativa, ideata da Giulia Giorgi, esperta di marketing e benessere olistico, offre un ciclo di incontri gratuiti pensati per aiutare le donne a riscoprire la propria forza interiore.



Il primo appuntamento è fissato per giovedì 8 maggio alle ore 18.30, presso la Sala del Castello di Serravalle. Da quel momento in poi, gli incontri si terranno ogni giovedì alla stessa ora, diventando un appuntamento settimanale fisso dedicato al benessere femminile.



Durante ogni incontro, le partecipanti potranno sperimentare attività come:

• meditazione guidata

• journaling per la consapevolezza

• stretching dolce

• esercizi di crescita personale

• momenti di ascolto e condivisione in un ambiente accogliente e privo di giudizio



I benefici per le partecipanti saranno tangibili e profondi, con un miglioramento del benessere fisico e mentale, una maggiore autostima, più chiarezza nella definizione dei propri obiettivi personali e un rinnovato senso di direzione nella propria vita.



Con l’arrivo della bella stagione, gli incontri potranno svolgersi anche all’aperto presso la Bibliobaita, un luogo immerso nel verde che consente di rafforzare la connessione con la natura e beneficiare degli spazi offerti dal territorio. Una scelta in linea con i valori del progetto, che valorizza la cura del corpo e dello spirito attraverso il contatto con l’ambiente e il territorio di Serravalle, da sempre attento al benessere e alla qualità della vita della propria comunità.



Power Women si propone di creare una vera comunità di donne dove sentirsi ascoltate, sostenute e valorizzate. Il progetto si fonda su valori fondamentali come cura di sé, ascolto, libertà, energia e sorellanza, offrendo uno spazio sicuro per la crescita personale e il benessere psico-fisico.



Power Women è un progetto innovativo nel settore dell’empowerment femminile ed è pensato come un movimento per l’autostima femminile, capace di ispirare e trasformare la vita delle donne attraverso percorsi concreti, esperienziali e accessibili.



L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio della Giunta di Castello di Serravalle, a sostegno della promozione attiva del benessere femminile nel territorio.



Per partecipare non è richiesto alcun costo né iscrizione obbligatoria: basta presentarsi.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Giulia via email all’indirizzo powerwomen.youarestrong@gmail.com o telefonicamente al numero +39 3343182145.

Power Women You Are Strong