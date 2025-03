San Marino. Un Paese immobile, che aspetta che ve ne andiate a casa e sempre più distante da voi e questo dovrebbe preoccuparci. L’intervento di Matteo Ciacci (Libera) in comma comunicazioni

Riceviamo e pubblichiamo

4 anni in cui:

L’economia sta meglio o peggio rispetto a prima? Rispetto allo scorso anno ci sono 78 imprese in meno, chiudono imprese nel manifatturiero, ma a registrare rispetto allo scorso anno un numero di chiusure percentualmente maggiore sono le attività di ristorazione e servizio alloggio -7%! 5000 attività di cui il 93,2% del totale ha meno di 10 addetti e il 47,9% ha un numero di dipendenti pari a 0. Le vostre politiche non sono servite a nulla: avete aumentato i costi per le piccole attività, resa più difficoltosa la solidarietà famigliare e incentivato al “posto sotto lo Stato” con 244 dipendenti in più. Con più di 200 dipendenti in più e’ facile ridurre la disoccupazione, più complesso stimolare il lavoro privato e lo spirito d’impresa che, i dati lo dimostrano, non sta succedendo.

Il bilancio pubblico sta meglio o peggio rispetto a prima? Abbiamo 120 milioni da pagare di soli interessi fino al 2027, e debiti per oltre un miliardo di euro spesi per banche e spesa corrente. Nemmeno un euro in sviluppo e lotta al carovita. I soldi ci sono sempre per qualcuno ma mai per chi ha bisogno.

La sanità sta meglio? No. Le difficoltà sono evidenti, pediatria, medicina di base, l’atto organizzativo non arrivo, la politica che comanda nell’ospedale e bypassa le liste d’attesa. Siamo tornati così.

Il territorio sta meglio? Quali progetti sono partiti? Il PRG dove è finito? A me risulta che siano rimasti tutti nel cassetto, però avete speso in consulenze agli amici degli amici. Non vorrete mica raccontare che adesso, al quarto anno di legislatura, riqualificherete il Cinema in Città? Lo potete raccontare a chi distaccate nelle vostre Segreterie di Stato o a chi fate le marchette, non certo a chi conosce come stanno davvero le cose.

la scuola? Sparate come la settimana corta sui giornali e poi alla prova dei fatti si tenta un allegato al contratto della Pa che gli insegnanti bocciano chiedendone lo stralcio. Ed intanto le politiche per la famiglia e per la natalità sono ferme al palo.

Il sistema finanziario sta meglio? Innanzitutto tutto tace sull avanzamento delle azioni di responsabilità dei bancari che hanno creato i buchi, ma evidentemente anche questo ero uno spot elettorale per qualcuno quando serviva. Ma il dato che ci preoccupa è la totale incapacità di gestione sul progetto Npl. 700 milioni di crediti che verranno cartolarizzati, legandoci la garanzia dello Stato, che vogliono tutte le banche, che potrebbe diventare una opportunità per il sistema se si riuscisse a mettere mano seriamente all’ immobiliare, consentendo politiche utili per chi ancora oggi sta disperatamente cercando casa… ed invece niente. Non riesce nemmeno a condividere un progetto sistemico perché in Commissione Finanze si arriva con la “pappa pronta” e documenti che nemmeno la stessa maggioranza aveva visto. Noi abbiamo chiesto una prelazione per i sammarinesi per gli immobili sottostanti ai crediti, una politica delle residenze seria e sostenibile e di coinvolgere i fondi pensione in questa operazione. Avanti a testa bassa, non si capisce per accontentare chi, se non le banche stesse. Spero che il prossimo Governo lavori ad un piano industriale del sistema bancario per aprire appunto il sistema fuori dai nostri 61km quadrati anche in vista dell’accordo UE.

Potrei andare avanti ma questo è il tragico resoconto della vostra azione politica. La prospettiva politica, assolutamente urgente, non può che essere migliore e non può che richiamare un senso di responsabilità e di pragmatismo che le forze politiche devono poter mettere in campo partendo dai programmi e da una proposta più riformista, progressista rispetto a quella attuale.

Consigliere Matteo Ciacci, Libera