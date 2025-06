San Marino. Un ringraziamento dal Mozambico. Padre Giorgio Bender e la sua comunità agli amici sammarinesi per la collaborazione ed il sostegno

Sono arrivati direttamente dal Mozambico i ringraziamenti di Padre Giorgio Bender e della sua comunità per il sostegno al PROGETTO FARMA SÃO FRANCISCO (Progetto di autosostegno agricolo e zootecnico “San Francesco”), che in questo momento è impegnato per la costruzione dell’Istituto Agrario san Francisco, una scuola professionale per l’agricoltura, che aiuterà i giovani di quel luogo, dando loro le conoscenze per avviare un lavoro nell’agricoltura, così da permettere un autosostentamento ai nuclei famigliari a cui appartengono, per condurre una vita felice e dignitosa. Con gioia vediamo la bandiera della Repubblica di San Marino, donata a Padre Giorgio lo scorso maggio durante il Giubileo svolto a Roma, mostrata dai ragazzi africani

Il Centro Sociale S. Andrea, prosegue la sottoscrizione a favore del progetto “FARMA SÃO FRANCISCO” in Mozambico. Per chi desiderasse aderire può farlo tramite una donazione da effettuare durante le varie iniziative o tramite bonifico:

c/c CASSA DI RISPARMIO Agenzia Serravalle

SM 14 W 06067 09802 000020107226

c/c BANCA DI SAN MARINO Agenzia Cailungo

SM 32 Z 08540 09813 000130144066

intestati al Centro Sociale S. Andrea specificando la causale “Donazione Padre Giorgio Bender”,

verranno rilasciate apposite ricevute utilizzabili nella dichiarazione dei redditi.

Per tutte le informazioni e per rimanere aggiornati Centro Sociale S. Andrea

via G. Babboni, 17 SERRAVALLE ½RSM e.mail : csandrea@alice.sm / 3357348847

