San Marino. Un successo per l’Inauguration Day della SUMS: rinnovata la sede e inaugurato il nuovo Circolo Cittadino

Sabato 17 maggio 2025 si è svolto con grande partecipazione l’Inauguration Day della Società Unione Mutuo Soccorso, un evento che ha segnato l’inaugurazione di due spazi rinnovati e dedicati sia ai soci che alla cittadinanza sammarinese, simbolo di un forte impegno della SUMS nei confronti della comunità sammarinese.

La mattinata è iniziata con l’inaugurazione della sede sociale rinnovata e ristrutturata in Via Gino Giacomini. Dopo mesi di lavori attenti e mirati, la sede è ora più moderna e funzionale, in grado di ospitare meglio i soci e rispondere in modo efficace alle esigenze della comunità. Come ha sottolineato il Presidente Marino Albani nel suo intervento inaugurale, “Abbiamo ristrutturato con l’obiettivo di garantire funzionalità, sobrietà e il recupero di spazi esistenti, sempre rispettando la mission storica della SUMS”. La nuova sede offre ora spazi ottimizzati, con una segreteria al piano terra e uffici di rappresentanza al piano superiore, oltre a una riorganizzazione degli spazi interni che ha portato a un notevole risparmio sui costi. L’innovazione più importante è rappresentata dall’installazione di un impianto fotovoltaico che rende la sede “green” e autosufficiente dal punto di vista energetico, in linea con gli sforzi della SUMS per promuovere un impegno ambientale concreto. Inoltre, la SUMS ha voluto offrire un servizio aggiuntivo alla comunità installando un defibrillatore pubblico all’esterno della sede, una misura che rientra nell’impegno costante della società per la sicurezza e la salute dei cittadini. “Questo defibrillatore rappresenta una risorsa importante per la nostra comunità“, ha detto Albani, “è il nostro contributo concreto al progetto di cardioprotezione della Repubblica”.



L’inaugurazione è proseguita con un brindisi augurale che ha visto la partecipazione di numerosi soci, autorità e cittadini, tutti uniti nel celebrare il rinnovamento della sede sociale e l’inizio di una nuova fase per la SUMS.

A seguire, alle ore 12:00, l’attenzione si è spostata su Palazzo SUMS, dove è stato inaugurato il rinnovato Circolo Cittadino SUMS, un punto di ritrovo destinato principalmente alla popolazione over 65 del Castello di Città, ma aperto anche ad altri cittadini. La cerimonia di inaugurazione è stata molto affollata, con circa un centinaio di persone presenti nel locale, a testimonianza dell’interesse e dell’entusiasmo che questo nuovo spazio ha suscitato nella comunità. Come ha spiegato il Presidente Albani durante il suo discorso: “Con questo progetto, la SUMS risponde a una lacuna storica nel centro cittadino, offrendo uno spazio di incontro per la nostra popolazione anziana. È un sogno che finalmente si realizza grazie alla collaborazione di molti enti e volontari”.

Il Circolo Cittadino è nato grazie all’impegno congiunto di SUMS, SUMS Femminile, la Giunta di Castello di Città, il Comitato San Rocco e la Congregazione di Serravalle, tutti pronti a dedicare il loro tempo per la gestione e la crescita di questo nuovo punto di riferimento. In un’atmosfera di forte comunità, il Circolo è stato presentato come un progetto che, oltre a servire la terza età, punta a creare legami sociali duraturi e ad integrare realtà diverse in una rete territoriale che, come sperato dal Presidente Albani, possa estendersi anche ad altri circoli su tutto il territorio sammarinese. Un’importante novità è stata l’installazione di una rampa per il superamento della barriera architettonica all’ingresso del Palazzo, realizzata grazie alla collaborazione tra la Segreteria di Stato al Territorio, l’Ordine degli Ingegneri e Architetti e la ditta Rimecc. Questo intervento, che ha visto la partecipazione dell’Ing. Luigi Di Paolo, è un esempio di come la SUMS si impegni per rendere accessibili tutti gli spazi pubblici, inclusi quelli dedicati alla socializzazione degli anziani. La giornata si è conclusa con un buffet conviviale, che ha offerto l’occasione per i partecipanti di scambiarsi opinioni e approfondire i dettagli dei nuovi progetti della SUMS.



La SUMS ha dimostrato ancora una volta il suo impegno verso la comunità sammarinese, non solo con la ristrutturazione dei suoi spazi, ma anche con la creazione di nuovi luoghi di aggregazione e benessere. “Oggi è solo l’inizio di un progetto che, spero, si allargherà ad altre realtà, per migliorare la qualità della vita della popolazione anziana e di tutti i cittadini sammarinesi”, ha concluso Albani, con un messaggio di speranza e collaborazione.

L’Unione Mutuo Soccorso ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile questo importante traguardo e invita i cittadini a partecipare alle attività del Circolo Cittadino, che aprirà ufficialmente al pubblico con il tesseramento dei soci il 27 maggio 2025.

San Marino, 19 maggio 2025 – Ufficio Stampa SUMS