San Marino. Un Tre Penne rinnovato e ambizioso pronto a iniziare la stagione 2024-2025

BORGO MAGGIORE, 21 agosto 2024 – Il Tre Penne è pronto a inaugurare la stagione calcistica 2024-2025 con nuove energie e grandi ambizioni. La squadra, guidata dal Presidente Fabrizio Selva, si è riunita per la presentazione ufficiale presso l’Hostaria Da Lino di Borgo Maggiore, gettando le basi per un’annata che si preannuncia entusiasmante.

Il debutto stagionale è fissato per domenica 1 settembre, quando il Tre Penne affronterà La Fiorita in un attesissimo big match.

Con un’importante rinnovamento della rosa e la scelta di Nicola Berardi come nuovo allenatore, il Tre Penne si propone di rimanere tra le squadre protagoniste del campionato sammarinese. “Abbiamo scelto l’allenatore più vincente del panorama calcistico sammarinese,” ha dichiarato il Presidente Selva, sottolineando come questa decisione sia stata presa per garantire alla squadra il massimo delle possibilità di competere ai vertici.

Accanto a Berardi, il nuovo staff tecnico include figure di rilievo come Alex Gasperoni (vice allenatore), Domenico Petrocca (preparatore atletico), Emiliano Angeli (fisioterapista) e Nicola Genghini (preparatore dei portieri). Anche a livello dirigenziale, la squadra si è rafforzata con l’ingresso di Davide Gregoroni nel Direttivo.

Il direttore sportivo Maurizio Di Giuli ha condotto un mercato estivo particolarmente attivo, assicurandosi sei nuovi giocatori per rafforzare la rosa: Armando Amati e Tommaso Guidi da La Fiorita, Cristian Grieco e Matteo Gaiani dal Murata, il portiere Mattia Manzaroli e il ritorno della storica figura di Mirko Palazzi. “Siamo soddisfatti della squadra che abbiamo costruito,” ha affermato Di Giuli, lasciando aperta la possibilità di un ulteriore innesto se le condizioni lo permetteranno.

La serata di presentazione è stata anche un’occasione per festeggiare un traguardo importante: le 100 presenze di Riccardo Pieri con la maglia biancazzurra, raggiunte durante il match di UEFA Conference League contro il Floriana lo scorso 18 luglio. In quattro stagioni, Pieri ha segnato 33 gol, di cui 28 in Campionato e 5 in Coppa Titano.

Con un mix di esperienza e nuovi talenti, il Tre Penne è determinato a lasciare il segno in questa nuova stagione.