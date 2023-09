San Marino. UN VIAGGIO NEL TEMPO  ALLA SCOPERTA DI TESORI MUSICALI RARI  SUCCESSO PER LA PRIMA DELLA RASSEGNA MUSICALE D’AUTUNNO

San Marino, 25 settembre 2023

Con un esercizio di stile e di coraggio è iniziata la XXV Rassegna Musicale d’Autunno. Di stile perché ArsEmble ha eseguito composizioni elegantissime, di pregevole scrittura, con prassi esecutiva corretta, che bene hanno descritto un’epoca di passaggio fra il cembalo e il pianoforte, fra settecento e ottocento, fra lo stile melodico viennese e quello italiano; di coraggio perché inaugurale la Rassegna del venticinquesimo con un concerto di autori in gran parte sconosciuti ai più, con musiche rare estratte da una biblioteca privata di un nobile marchigiano praticamente in prima esecuzione, non è un fatto consueto in assoluto e ancor meno per la realtà musicale sammarinese. “Un viaggio nel tempo e nelle consuetudini familiari alla riscoperta di tesori musicali rari e preziosi” così lo ha definito la musicologa Annarosa Vannoni, curatrice di queste musiche, per una proposta coraggiosa, originale e credibile che è stata accolta da un pubblico numeroso, attento e caloroso.

Di particolare pregio segnaliamo le Trois romances di Pietro Delicati e le Quattro ariette op. 8 di Antonio Nava, composizioni nelle quali ArsEmble ha messo in evidenza anche le singole personalità dei suoi componenti. L’espressività interpretativa del soprano Asumi Motoyama, quelle tecniche di Maria Elena Ceccarelli cembalista ed il suono rotondo e particolare della chitarra francese suonata con maestria da Ettore Marchi.

Proposte originali e di qualità hanno caratterizzato e caratterizzano da sempre la Rassegna Musicale sammarinese che da appuntamento a domenica 1 ottobre, sempre nella Chiesa di San Francesco e sempre alle ore 21:00, per un altro concerto-evento con le musiche di Hildegarda von Bingen.

