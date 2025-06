San Marino, un weekend ricco di sport, cultura e solidarietà: tutti gli appuntamenti da domani al 29 giugno 2025

San Marino si prepara a un fine settimana intenso e variegato, tra sport, eventi culturali e iniziative benefiche. Dal calcio ai motogiri, dalle mostre d’arte agli appuntamenti musicali, la Repubblica si anima con occasioni per tutti i gusti e per tutte le età.

Sport e solidarietà in primo piano con la “Sfida per la Vittoria”

Venerdì 27 giugno si apre con un appuntamento benefico di rilievo: un triangolare di calcio che vedrà scendere in campo tre formazioni di prestigio. A contendersi la vittoria saranno la Nazionale Italiana Parlamentari, il Consiglio Grande e Generale della Repubblica di San Marino e la Nazionale Italiana Sindaci. L’incontro si svolgerà al San Marino Stadium di Serravalle a partire dalle 18.30 e avrà un nobile scopo: l’intero incasso sarà devoluto all’Associazione Oceanoblu, impegnata nella ricerca scientifica sulle malattie rare. A conclusione della partita, alle 21.30, è prevista una Cena di Gala al Centro Congressi Kursaal, arricchita da un’asta di beneficenza, che contribuirà ulteriormente a sostenere la causa.

Sabato 28 giugno proseguirà l’attenzione verso il tema delle malattie rare con il convegno scientifico “Malattie rare, CAMK2B: dalla ricerca alla cura” presso Palazzo Graziani, nel cuore del Centro Storico, dalle 9.30. Un momento di approfondimento rivolto a esperti, medici e cittadini interessati a scoprire gli ultimi sviluppi della ricerca.

Divertimento e musica anni ’90 con “Love Generation 90”

Sempre sabato sera, a partire dalle 20.00, il Campo Bruno Reffi nel Centro Storico ospiterà l’evento “Love Generation 90”. Un’esplosione di musica e danza per rivivere le hit più amate del decennio, con un frontman, un DJ e ballerine pronti a far ballare il pubblico sulle note di Eiffel 65, Gigi D’Agostino, Gabry Ponte e altri artisti simbolo degli anni ’90. Sarà possibile cenare con un buffet ricco e accompagnare la serata con un’ampia selezione di birre e vini. L’ingresso è di 30 euro per cena e spettacolo, mentre per chi vorrà partecipare solo dopo cena, il biglietto sarà di 10 euro, consumazione inclusa.

Calcio e motori: eventi sportivi per tutti i gusti

Sempre sabato alle 21.30, allo Stadio di Acquaviva, si giocherà la terza e ultima partita del girone della fase finale della XIII UEFA Regions’ Cup. La squadra sammarinese della NAT (National Amateur Team) affronterà la rappresentativa regionale ceca del Hradec Kralove. L’ingresso all’evento è gratuito e rappresenta un’occasione imperdibile per gli appassionati di calcio.

Il pomeriggio di sabato vedrà anche il via alla “Skulls Run”, un motogiro turistico e benefico che attraverserà i suggestivi castelli di San Marino. L’appuntamento è alle 14.30 presso lo Skulls Club a Rovereta, con partenza alle 16.30 per una giornata all’insegna del divertimento e della solidarietà, che proseguirà fino a tarda notte presso il Club House.

Dal 28 al 29 giugno si svolgerà inoltre il 2° Taekwondo San Marino Open, evento sportivo dedicato alle categorie Kids, Children, Beginners, Cadetti, Junior e Senior, presso il Multieventi Sport Domus di Serravalle.

Domenica 29 giugno, infine, sarà protagonista la San Marino Skiroll Cup, una gara FIS in salita organizzata dalla Federazione Sammarinese Sport Invernali con il 1° Trofeo Rollerski San Marino. La competizione prevede una mass start in salita a skating, con partenza da Piazza della Pace a Montegiardino e arrivo in Piazzale Lo Stradone nel Centro Storico. L’evento avrà inizio alle ore 11.00.

Arte e storia, musei aperti con tre importanti mostre

Non solo sport: le proposte culturali a San Marino sono numerose e di qualità. Fino al 7 luglio il Museo di Stato ospita la mostra “L’École de Paris. Da Toulouse Lautrec a Modigliani”, un viaggio nell’arte moderna parigina con oltre 100 opere, tra cui il celebre “Piccolo nudo rosso” di Modigliani.

Il Museo del Francobollo e della Moneta, nel Centro Storico, propone invece due esposizioni temporanee di grande interesse. Fino al 14 settembre è possibile visitare la terza edizione di “San Marino Lincoln Days”, che celebra la lettera del Presidente americano Abramo Lincoln, datata 7 maggio 1861, in risposta alla cittadinanza onoraria concessagli dai Capitani Reggenti.

Fino al 12 ottobre, sempre nello stesso museo, si potrà ammirare “Aurea Libertas. Un secolo di monete d’oro a San Marino”, una mostra dedicata ai 100 anni dalla prima coniazione delle monete d’oro della Repubblica, le 10 e 20 lire del 1925.

Schema degli eventi a San Marino nel weekend 27-29 giugno 2025: