San Marino, una camminata solidale per dire no agli avvelenamenti. ANIMA: “Insieme per i nostri amici a quattro zampe”

Giovedì 12 giugno alle ore 20:30, San Marino sarà teatro di un evento che unisce sport, sensibilizzazione e comunità: la “Camminata a 2 Zampe per i nostri 4 Zampe”, promossa dal Comitato A.N.I.M.A. con il prezioso sostegno della Protezione Civile e della PSF Squadra Cinofila. Una passeggiata serale di circa 5 chilometri attraverso l’anello che parte dal parcheggio dei pullman di Fonte dell’Ovo, pensata per coinvolgere i cittadini in un gesto collettivo dal forte valore simbolico.

Non si tratterà solo di un’attività ludico-motoria: l’obiettivo è ben più profondo. Il Comitato A.N.I.M.A. punta a rafforzare il senso di comunità e a promuovere il benessere fisico e mentale delle persone, ricordando l’importanza del legame con i nostri compagni a quattro zampe. La camminata, però, avrà anche una funzione di denuncia e sensibilizzazione: nelle scorse settimane si sono verificati sul territorio numerosi e gravi episodi di avvelenamento, che hanno destato allarme tra i cittadini e indignazione tra gli amanti degli animali.

Proprio per questo, in via eccezionale e con grande dispiacere, non sarà possibile portare con sé i propri animali durante la passeggiata, una decisione presa per tutelare la loro sicurezza in un momento in cui le aree verdi sono purtroppo diventate terreno di potenziale pericolo. Una scelta responsabile, che vuole accendere i riflettori su un problema serio senza mettere a rischio la vita degli animali.

La partecipazione è aperta a tutti e si raccomanda di dotarsi di torce o giubbotti catarifrangenti per garantire visibilità e sicurezza lungo il percorso. Il Comitato A.N.I.M.A. rivolge un caloroso invito a tutta la cittadinanza: camminare insieme è un gesto semplice, ma può essere anche un potente messaggio di coesione, rispetto e difesa dei più deboli. Anche quando questi ultimi hanno quattro zampe e non possono parlare.