San Marino. UNA ISTANZA D’ARENGO IN STAND BY … di Paolo Forcellini, Lo Stradone

Alcuni firmatari ricordano a chi di dovere che è ancora in sospeso l’istanza d’arengo , approvata con 31 voti favorevoli, 20 contrari ed un astenuto il 23 Settembre 2023 in CGG con la quale si chiedeva che il Piazzale lo Stradone fosse intitolato a Federico Bigi.

Dopo più di un anno in cui giace inspiegabilmente a riposo in un cassetto, sarebbe ora di darle attuazione, assecondando così la volontà dei cittadini e non i capricci di chi eventualmente non avesse condiviso la politica dello statista sammarinese..

(P. Forcellini- LO STRADONE)