San Marino. Una notte a tutto ritmo da “Stuzzico da Silvano” – Giovedì 29 marzo si balla latino!

Atmosfera calda, sapori autentici e musica coinvolgente: giovedì 29 marzo, a partire dalle 20:30, Stuzzico da Silvano si trasforma nella casa del ritmo latino con “Sandunguera – Noche Latina”, un evento imperdibile per gli amanti della salsa, della bachata e dei balli di gruppo.

Nel cuore di San Marino, in via dei Boschetti 57, l’appuntamento è con la grande musica di DJ Lino e Chavela, pronti a far ballare il pubblico fino a tarda notte con una selezione esplosiva di hit latine. Un’occasione perfetta per chi vuole lasciarsi travolgere dall’energia e dalla passione delle danze caraibiche.

La serata sarà accompagnata da una gustosa cena tipica romagnola al costo di 20 euro. Il menù prevede:

Strozzapreti pasticciati, cremosi e irresistibili

Grigliata mista di carne, un trionfo di sapori per veri amanti della tradizione

Acqua e calice di vino, per brindare insieme

I posti sono limitati ed è vivamente consigliata la prenotazione. Per riservare il proprio tavolo è possibile chiamare il numero 0549 908250 oppure visitare il sito ufficiale www.stuzzicodasilvano.com per ulteriori informazioni e dettagli sul menù.

Una serata imperdibile per vivere tutta l’energia della musica latina, tra ballo, divertimento e buona cucina.