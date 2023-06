San Marino. UNA PRIORITA’ PER “ CITTA’” … di Paolo Forcellini

L’area sovrastante la Villa Malagola , causa le recenti ed abbondanti piogge è stata interessata da una grossa frana che è arrivata a lambire via Merchiorre Delfico la via di vitale importanza per il traffico cittadino che collega lo Stradone alla Stazione. Molti cittadini preoccupati si chiedono se sono previsti interventi urgenti o si dovranno aspettare anni e lasciare quella ferita in attesa che ci sia chi se ne prenda carico per il suo risanamento e messa in sicurezza. La Giunta di Castello, che si sta impegnando in primis per la salvaguardia dell’ex area di Tiro a Volo, sarebbe opportuno che si attivasse, per quanto di sua competenza, per sollecitare i lavori ai quali sia dato inizio in tempi brevi, possibilmente prima dell’inverno, anche perché la frana con ulteriori eventi climatici eccezionali, diventati ormai imprevedibili, potrebbe riattivarsi ed arrivare ad interessare anche via Delfico con tutti i disagi e le conseguenze del caso. Potrebbe, anzi dovrebbe, far sentire la propria voce anche qualche politico, cui sta a cuore il bene della Capitale, ormai da tempo, con gli ultimi governi, sempre più interessati a litigare, abbandonata a se stessa. Quelli dello Stradone lo faranno, statene certi! ( Postato sulla pagina Lo Stradone dei Sammarinesi)