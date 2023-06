San Marino. Una serata nel segno e nel ricordo sempre più vivo ed attuale di Alberto Rino Chezzi

Si è tenuta nella serata del 13 giugno l’apericena organizzato dal presidente del club 41 San Marino Vittorio Brigliadori e dal direttivo tutto , con la partecipazione (in qualità di relatore) del Direttore Generale della “ Giochi del Titano “ il dottor Salvatore Caronia.

Tema affrontato il gioco d’azzardo rivisitato nella sua chiave storica ,antropologica e sociale . La serata ha assunto un significato ancora più coinvolgente , quando oltre alla nomina del nuovo socio il dott. Pietro Guerrato , si è proceduto al lancio ufficiale del progetto legato alla creazione del bando di concorso in memoria del compianto “ vice presidente” del club 41 San Marino , Alberto Rino Chezzi.

Nato da una sensibilità “ umana “ della Giochi del Titano , con la collaborazione del club 41 San Marino, il progetto vuole rappresentare concretamente un segno tangibile della stima e della riconoscenza che Alberto Chezzi ha saputo generare in coloro i quali hanno saputo apprezzarne l’operato nella promozione dell’arte e della cultura all’interno della nostra Repubblica e della vicina Italia . Alla presenza dell’ex Presidente Nazionale del club 41 Italia , Fabio Agabiti , della presidentessa dell’associazione San Marino-Italia , Elisabetta Righi , del presidente del FairPlay sammarinese Gianni Silvagni , del presidente del round Table di San Marino Andrea Parata , dei soci e dei graditi ospiti , si è data lettura della bozza del progetto che a breve diventerà operativo e che per almeno 5 anni svilupperà e articolerà il bando su temi , strettamente correlati all’arte e alla cultura a 360 gradi. Una iniziativa che incarna il vero spirito di Alberto Chezzi e ne riconosce lo spessore umano, morale e artistico nonché la trasversalità. A breve la conferenza stampa che definirà e illustrerà il bando nel dettaglio e in tutte le sue parti .