San Marino. Una sinfonia gastronomica al Ristorante “Il Piccolo”: chef Mario Liotta all’opera

Quando pensi di avere raggiunto la vetta, ecco che davanti a te trovi un altro picco. Come quello raggiunto da Mario Liotta e il suo ristorante “Il Picccolo”.

In questo contesto, nulla di ciò che si possa scrivere renderebbe giustizia all’ultima serata del Premio Chief 2023 di giornalesm.

Dopo gli straordinari successi degli chef Canarezza (Ristorante Cesare), Battarra (Amici Funstation), Ottavio Renzi (Il Ghetto), Gian Luca Francioni (Osteria Da Giulio), De Masi (Smaller) la scena è stata conquistata con merito da chef Liotta, il quale ha affascinato i giudici con la sua abilità nell’unire la tradizione locale con una ricerca di prelibatezze sofisticate.

Liotta è noto per la sua passione e l’uso attento di ingredienti freschi e locali. La sua figura emerge nel panorama gastronomico sammarinese come un innovatore. Il ristorante Il Piccolo si rivela essere una vera e propria oasi culinaria, con un’attenzione straordinaria per i dettagli, la presentazione dei piatti e un’esperienza sensoriale che lascia gli ospiti senza parole.

La serata si è svolta leggera all’interno del grottino, una location che ha reso la cena ancora più coinvolgente, con piatti che sono veri e propri trionfi di gusto, raccontando la storia di Liotta – e della sua cucina composta da giovani emergenti -, la sua esperienza e la sua filosofia culinaria. L’inizio con crudi completi di ostriche e una catalana di astice e crostacei con pinzimonio prepara il palato per una esperienza straordinaria.

Liotta stupisce con passatello asciutto con tartar di tonno, pesto di pistacchio e pecorino romano, seguito da un risotto alla marinara che incanta i sensi. Il rombo ripieno con verdure e il tataki di tonno con salsa di soia, pesto di pistacchio e germogli di soia sono autentiche opere d’arte culinarie.

Tutto innaffiato dall’ottimo Biancale di San Marino, gentilmente offerto dalla Cantina di San Marino.

Il Piccolo offre una cucina che va oltre il semplice pasto, è pura emozione, che trasporta gli ospiti in un viaggio attraverso sapori e tradizioni uniche. Chef Liotta ha fatto onore al premio chef e indubbiamente ha lasciato un’impronta significativa, omaggiando la ricchezza della tradizione e portando in tavola i tesori culinari più pregiati.

Alla conclusione di questo cammino lo possiamo affermare con certezza: la scuola sammarinese ha fatto passi da gigante.

E il ristorante Il Piccolo è orgogliosamente una tappa imperdibile per gli amanti della buona cucina, dove tradizione e innovazione si fondono per creare momenti unici.

Col nuovo anno, durante una serata speciale, verranno decretati e premiati i vincitori. Quasi un proforma però: quest’anno hanno vinto davvero tutti e non è un modo di dire!

La Serenissima