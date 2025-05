San Marino. UNAS: blocco al ricorso CIG in agosto, nel periodo delle ferie

Nell’avvicinarsi al periodo di ferie tradizionalmente identificato nel mese di agosto, periodo in cui potenzialmente i dipendenti di molti settori usufruiscono di ferie programmate durante la chiusura delle ditte, siamo a ribadire che è riconfermato il divieto di beneficiare della CIG in periodi di chiusura totale delle ditte, ovvero, per le società, di richieste per la totalità di ore di tutti i dipendenti, come da apposita Delibera della Commissione CIG.

(estratto) Delibera della Commissione CIG:

La Commissione ricorda che qualora le ditte fanno richiesta di cassa integrazione per il mese di dicembre i dipendenti devono terminare entro il 31 dicembre le ferie maturate, non si possono usufruire nel mese di gennaio successivo (delibera già adottata negli anni precedenti); si ricorda inoltre che i periodi di normale chiusura aziendale (agosto e dicembre) non possono essere coperti con cassa integrazione.

UNAS resta comunque disponibile per ogni richiesta e/o chiarimento in merito.