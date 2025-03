San Marino. UNAS. Corsi di formazione antincendio

Anche quest’anno, quale contributo concreto dell’UNAS alla formazione ed al raggiungimento degli scopi prefissi dalla legge 31/98, in tema di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, viene predisposto un ciclo di corsi per la formazione di addetti al pronto soccorso aziendale e per la formazione di addetti preparati all’antincendio (livello 1 e livello 2).

Ricordiamo che i corsi sono previsti dalla legge citata ed obbligatori per realtà con dipendenti.

Novità di quest’anno è che UNAS, interpretando le esigenze di molti associati che operano fuori territorio, si è attivata per organizzare corsi di formazione PRONTO SOCCORSO in linea con le normative italiane, al fine di ottimizzare la formazione e renderla valevole ed accessibile per tutti gli associati.

Deve essere noto che in Italia a seconda del settore e delle dimensioni, le aziende sono divise in tre gruppi (A, B e C) ed i corsi di primo soccorso in base al Decreto Legislativo 81/08 devono avere una durata di 12 o 16 ore per essere riconosciuti validi in territorio italiano.

Per quanto sopra, evidenziando che è sempre opportuno investire in sicurezza, con l’organizzazione di questi corsi riusciremo a soddisfare le richieste degli interessati.

La Segreteria UNAS potrà essere riferimento per eventuali chiarimenti necessari.