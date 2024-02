San Marino. Unas: Fibra gratis per due mesi ad Acquaviva

Un piccolo grande successo, per una iniziativa UNAS a favore della categoria elettricisti e dei cittadini interessati. ALTRI DUE MESI DI Gratuità FIBRA PER IL CASTELLO DI ACQUAVIVVA La presente per comunicare che, con Delibera del CdA n. 70 del 07/02/2024 (v. all.), AASS ha prorogato il termine ultimo di validità della gratuità per la realizzazione degli impianti di risalita verticale della rete FTTH relativamente al Lotto VI° nel Castello di Acquaviva alla data del 31 maggio 2024. Acquaviva, ultimo lotto aveva la scadenza a marzo, ma causa ritardi nella consegna del materiale, UNAS, per contro delle oltre 40 imprese del settore, ha chiesto una proroga (non scontata). Ora la conferma che si potrà arrivare al 31 maggio 2024. Per info o prenotazioni: il vostro elettricista di fiducia.

Unas