San Marino. UNAS. Inaugurata la “Corte dei Mestieri”: un ponte tra tradizione e futuro

Si è tenuta oggi, giovedì 10 luglio 2025 alle ore 18:00, l’inaugurazione ufficiale della Corte dei Mestieri, alla presenza dell’Eccellentissima Reggenza della Repubblica di San Marino, che ha onorato l’evento con la propria partecipazione, testimoniando una profonda sensibilità nei confronti del valore dell’artigianato, della cultura tradizionale e dell’identità storica del Paese.

Promossa da UNAS Imprese, la Corte dei Mestieri nasce come un luogo vivo e dinamico, pensato per dare spazio al recupero degli antichi mestieri, all’espressione dell’artigianato artistico e alla sperimentazione di nuove forme di imprenditorialità legate alle tradizioni. Un progetto che si propone di coniugare passato, presente e futuro, sostenendo le competenze manuali e creative come pilastri dell’economia locale e del patrimonio immateriale sammarinese.

L’apertura di questa casa dell’artigianato e delle tradizioni ha potuto contare anche sulla graditissima presenza di S.E. Mons. Domenico Beneventi, Vescovo di San Marino-Montefeltro, che ha voluto essere presente in un momento così significativo per la comunità. La presenza del Vescovo si inserisce in un contesto che vede UNAS e la Corte dei Mestieri impegnate nella valorizzazione di prodotti locali, artistici e tradizionali ispirati alla figura del nostro amato Santo Marino, Patrono e Fondatore della Repubblica. Questo impegno si sviluppa anche attraverso il sostegno al “Cammino del Santo”, iniziativa turistico-religiosa volta a rafforzare l’identità culturale e spirituale del territorio, con una valenza tanto civile quanto religiosa.

Durante l’evento, si è sottolineato l’importanza di sostenere iniziative concrete come questa, che rappresentano un esempio virtuoso di connessione tra cultura, lavoro e identità nazionale. UNAS Imprese, altresì, ha ribadito l’impegno a valorizzare le eccellenze locali, creando occasioni di crescita e collaborazione tra generazioni e comparti produttivi.

La Corte dei Mestieri si candida così a diventare un luogo simbolico e operativo, in cui la manualità e la creatività trovano nuova linfa, in dialogo costante con le radici storiche e la vocazione innovativa della Repubblica di San Marino.

(foto mw DI Giardi Ercole)

UNAS – Unione Nazionale Artigiani e PMI della Repubblica di San Marino