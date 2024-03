San Marino. Under 15, San Marino gioca e l’Armenia vince: l’ultima a Cipro termina 0-2

La Nazionale Under 15 di San Marino chiude con una grande prestazione l’esperienza nel Torneo di Sviluppo UEFA organizzato a Cipro, che ha proposto i pari età dell’Armenia quali ultimo avversario della settimana. Partenza lanciata per i giovanissimi di Magnani, pericolosi sull’asse Raschi-Bucchi: il primo ruba palla sulla trequarti per innescare il compagno di reparto, chiuso in extremis da un avversario.

I Titani ci riprovano al 6’ quando Zavoli scommette sulla rapidità di Raschi, abile a controllare la sfera ed entrare in area, salvo doversi arrendere ad un ruvido intervento di un difensore armeno, non sanzionato con il penalty per l’amara perplessità della panchina biancazzurra. Ciononostante, San Marino continua a spingere, chiamando in causa Nazaretyan poco prima del quarto d’ora. L’estremo difensore è ben posizionato sulla zuccata di Zavoli, imbeccato da un traversone dalla trequarti.

Arriva cinque minuti più tardi il primo squillo armeno che sugli sviluppi di un corner libera l’inserimento di capitan Yeghoyan, di poco impreciso. Reti inviolate all’intervallo, cui si arriva dopo un’opportunità per parte. Prima San Marino, nuovamente sugli sviluppi di una palla inattiva: un flipper in area di rigore recapita la sfera sui piedi di Terni, che spedisce di poco al lato. In chiusura di frazione replica l’Armenia, con una conclusione che non inquadra il bersaglio.

Dopo venti minuti di sostanziale equilibrio e nessuna occasione da rete degna di nota, la nazionale di Nazaryan sblocca il punteggio, complice una disattenzione difensiva che apre le porte dell’area di rigore al neoentrato Aghoyan – freddo davanti a Bucci. Con i contemporanei innesti di Yervandyan, Gevorgyan, Edigaryan e Gyozalyan, l’Armenia prende con decisione il pallino del gioco in mano, ma pericoli veri per la porta sammarinese non si registrano prima del finale. Anzi, i Biancazzurrini spingono fino alla fine per inseguire la rete del pareggio, prestando il fianco alle ripartenze avversarie: ci vuole tutta la reattività di Bucci per negare il raddoppio a Petrosyan, che sbatte sul piedone del portiere sammarinese sull’invito di Grigoryan.

La grande generosità con cui i ragazzi di Magnani si lanciano all’arrembaggio, purtroppo, non schiude ad un meritato gol. Piuttosto, l’Armenia trova in contropiede la via del raddoppio che ne assicura la vittoria. Aghoyan, decisamente il match winner di giornata, si libera della pressione di Losco per guadagnare il fondo e servire a rimorchio l’inserimento vincente di Gevorgyan. Il centrocampista colpisce dal limite dell’area piccola, da dove non è ammesso sbagliare. Nemmeno l’ultimo assalto sammarinese paga dividendi, con le conclusioni spioventi di Ciacci e Zavoli che terminano di poco distanti dai legni armeni.

Torneo di Sviluppo UEFA Under 15 2023, DAY 3 | San Marino – Armenia 0-2

SAN MARINO

Bucci, Battazza, Terni (dal 56’ Losco), Cervellini (dal 56’ Ciacci), Stefani, Pala, Cika, Raschi (dal 56’ Partisani), Bucchi (dal 79’ Maiani), Zavoli, Valentini (dall’85’ Berardi)

A disposizione: Frisoni, Gritti, Guidi, Muccioli

Allenatore: Matteo Magnani

ARMENIA

Nazaretyan, Se. Petrosyan (dall’88’ Gyozalyan), Yeghoyan, Ghazaryan (dal 60’ Aghoyan), Asatryan, Arakelyan (dal 79’ Gevorgyan), Grigoryan, Hakobyan (dal 60’ Su. Petrosyan), Ayanyan, Khachatryan (dal 46’ Yervandyan), Poghosyan (dal 60’ Edigaryan)

A disposizione: Harutyunyan, Avanesyan

Allenatore: Erik Nazaryan

Arbitro: Konstantinos Theodorou (CYP)

Assistenti: Dimitris Dimitriou (CYP) e Christalla Chatzhpolydorou (CYP)

Quarto ufficiale: Panagiotis Andreou (CYP)

Marcatori: 64’ Aghoyan, 87’ Gevorgyan

Ammoniti: Zavoli, Aghoyan

FSGC | Ufficio Stampa