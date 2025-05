San Marino. Under 17: la Bosnia ed Erzegovina debutta con un 5-0, Cervellini sbatte sul palo

La Bosnia ed Erzegovina si impone 5-0 nel debutto casalingo del Secondo Turno – Lega B delle Qualificazioni ad Euro U-17 2025. Dopo una partenza in quarta, in cui i padroni di casa sfiorano il vantaggio con Bogovi? sugli sviluppi di un corner, la sfida si assesta sui binari di un placido equilibrio. San Marino si fa vedere cercando spazio alle spalle della difesa a quattro bosniaca, in particolare con i movimenti di Grandoni e Meloni, tuttavia imperfetti nella gestione della sfera. A metà frazione i Biancazzurrini vanno vicini al vantaggio con Tamagnini, liberato sul secondo palo da Montali, ma il suo destro sottomisura esalta il posizionamento di Banji?. Superato lo spavento, la Bosnia sblocca l’incontro con Mehmedovi?: l’attaccante è il primo a fiondarsi su una sfera vagante in area, dopo la chiusura della difesa sul cross radente di ?ulum. Successivamente non può dirsi fortunato San Marino, che va vicino al punto dell’1-1 con Tamagnini su azione d’angolo, ma incassa il raddoppio sulla medesima ripartenza dal fondo. Nella circostanza Conti calcola male il tempo dell’uscita su un lancio dalle retrovie e per Vrban – in posizione dubbia dopo la sponda di Rami? – è un gioco da ragazzi appoggiare in rete. Prima dell’intervallo, interessante combinazione sull’asse Meloni-Grandoni che costringe Blagojevi? ad una rischiosa chiusura in area di rigore.

La Bosnia ed Erzegovina esce meglio dai blocchi nel secondo tempo, trovando il gol del 3-0 in apertura. Deket pesca in posizione regolare Mehmedovi?, bravo a controllare di destro e incrociare immediatamente col mancino per prendere il tempo a Conti. I Titani, nonostante il passivo, non abbandonano l’idea di gonfiare la rete avversaria, facendosi pericolosi in più di una circostanza. Non da meno i padroni di casa, che centrano la traversa con Karanovi? che poi deve arrendersi al riflesso di Conti. I Bosniaci non calano alla distanza, trovando anzi l’acuto che vale il poker all’ora di gioco. Vrban è bravissimo nella preparazione della conclusione dalla media distanza che sorprende l’estremo difensore sammarinese. Biancazzurini a caccia del gol della bandiera, che sembrava cosa fatta al 65’ quando Molinari lavora un buon pallone promuovendo l’inserimento di Terni. Il suo traversone sul primo palo è ben direzione sulla fronte di Bucchi, che non inquadra però lo specchio da buona posizione. Lo stesso si può dire per l’opportunità capitata due minuti dopo a Grandoni, che non trova la porta al termine di una bella combinazione tra Meloni e Molinari. Nel finale di gara torna a spingere la Bosnia ed Erzegovina, che manda a referto Deket al 79’. Gran parte del merito va attribuito al passaggio filtrante di Kadiri? che permette al centrocampista di battere Conti a tu per tu. I Titani insistono per muovere la casella delle reti segnate, ma la mischia generata dal piazzato di Molinari all’87’ non porta frutti – nonostante il tentativo di Stefani e la successiva conclusione di Cervellini che scuote il montante alla destra di Banji?.

Euro U17 2025, Round 2 – League B | Bosnia ed Erzegovina – San Marino 5-0

BOSNIA ED ERZEGOVINA (4-2-3-1)

Banji?; ?ulum (77’ Voloder), Mustafi? (67’ Kelmendi), Blagojevi?, Jeli? (67’ Zulovi?); Vrban, Subaši? (46’ Karanovi?); Bogovi?, Deket, Mehmedovi?; Rami? (67’ Kadiri?)

A disposizione: Mujani?, Višekruna, Arifovi?

Allenatore: Muhamed Оakmic

SAN MARINO (3-5-2)

Conti; Zavoli (61’ Colombini), Stefani, Montali; Tamagnini, Meloni, Pennacchini (61’ Canarezza), Bucchi (81’ Cervellini), Terni (77’ Guidi); Grandoni, Arlotti (46’ Molinari)

A disposizione: Cenci, Sammaritani, Biordi, Ciacci

Allenatore: Alessandro Loris Bonesso

Arbitro: Roman Jitari (MDA)

Assistenti: Alexandru Sajin (MDA) e Gergo Vigh-Tarsonyi (HUN)

Quarto ufficiale: Márton Rúsz (HUN)

Marcatori: 28’ e 48’ Mehmedovi?, 33’ e 60’ Vrban, 79’ Deket

Ammoniti: Kelmendi

FSGC | Ufficio Stampa