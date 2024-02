San Marino. Under 21: allo Stadium passa l’Italia, trascinata da Willy Gnonto. Finisce 0-7

Trentaquattro anni dopo è di nuovo San Marino-Italia per le qualificazioni Under 21. L’Italia aggiunge alla lista degli assenti anche lo juventino Miretti, mentre il romanista Bove è allo Stadium ma sugli spalti, perché non al meglio della condizione. Matteo Cecchetti deve invece registrare il forfait di D’addario, uscito malconcio dalla rifinitura della vigilia. Al suo posto è convocato Gasperoni.

L’Italia, in odore di sorpasso in vetta, palesa tutta la sua fretta di mettere la gara sui binari giusti. Dopo neanche 4’ Volpato è costretto a litigare con la traversa, che ferma la sua conclusione a botta sicura – dal limite dell’area piccola – su assist perfetto di Gnonto. Pochissimo dopo ci prova Casadei con una staffilata dal limite che, deviata, finisce sul fondo. Ne nasce un corner affidato a Volpato: la palla spiove al centro dell’area dove Pirola trova il tempo giusto dello stacco e di testa non dà scampo ad Amici. Gli Azzurrini continuano a premere alla ricerca del secondo gol, dovendo però fare i conti con l’organizzazione delle linee sammarinesi. La squadra di Cecchetti è bravissima nei raddoppi, ma mancano le opportunità per ripartire. Scavallato il quarto d’ora, Gnonto sfrutta la sua rapidità per guadagnare il limite dell’area ed esplodere un mancino su cui Amici è attento. Poco dopo, ci prova Volpato dalla stessa mattonella: anche qui l’estremo di casa c’è.

Al 24’ grande occasione per il raddoppio dell’Italia, con il cross di Calafiori e l’avvitamento in area di Casadei, libero da marcature ma impreciso. Gli sforzi dei ragazzi di Nunziata pagano i dividendi alla mezz’ora, quando Calafiori sfreccia a sulla corsia sinistra e pennella un cross sul secondo palo per Esposito. L’attaccante de La Spezia fa la torre per Casadei che liscia la deviazione, ma alle sue spalle c’è Gnonto, prontissimo a spingere in rete il pallone nonostante il tentativo di salvataggio di Matteoni. San Marino prova a reagire lottando. Rastelli è bravo a conquistare una punizione nella metà campo avversaria. La battuta viene affidata a Contadini, che però non “taglia” il traversone in area, favorendo l’uscita di Desplanches. Nel finale l’Italia torna a spingere in corsia: il solito Calafiori cambia due o tre marce e serve centralmente Esposito, rapidissimo a trasmettere palla al più libero Gnonto: il giocatore del Leeds apre il piattone e infila Amici all’angolino, portando l’Italia sul +3 e sé stesso a quota due nel tabellino di giornata. Prima del duplice fischio c’è spazio per un’altra punizione in favore della Nazionale di San Marino, battuta sapientemente per liberare in corsia Contadini: il capitano arriva con i tempi giusti sul pallone recapitatogli da Zannoni, ma perde la coordinazione al momento di proporre il cross. Anche l’Italia si rivede – e pericolosamente – prima del duplice fischio. N’Dour inventa per Volpato, che si inserisce in area ed elude l’uscita di Amici: il tiro viene vanificato dal recupero portentoso – ed eroico – di Giambalvo, che si fa anche male sbattendo sul palo.

Nella ripresa Nunziata propone le novità Fabbian e Turricchia per Casadei e Zanotti. L’Italia esce fortissimo dai blocchi di partenza, ritoccando il punteggio dopo appena 40’’ con la fuga di Volpato su invito di Calafiori:, stavolta il trequartista azzurro non sbaglia al cospetto di Amici. Una manciata di minuti dopo, ennesimo cross di Calafiori, in questo caso per Fabbian: l’intesa fra i due giocatori del Bologna si rivela perfetta ed il 14 azzurro può facilmente insaccare sul secondo palo, portando la sfida sul 5-0. Uno degli ultimi guizzi di Gnonto – migliore in campo – porta in dote all’Italia un calcio di rigore per trattenuta ai suoi danni da parte di Matteoni. Dal dischetto va Esposito, che spiazza Amici.

Anche Matteo Cecchetti inizia a pescare dalla panchina, inserendo Zavoli e Santi, il primo all’esordio in Under 21 ed il secondo al rientro dopo l’infortunio. Santi prova subito a mettersi in luce con una bella azione personale che lo conduce fino all’ingresso dell’area di rigore: lì apre per Sensoli, che calcia alto ma da posizione giudicata irregolare. Cecchetti richiama Toccaceli per Gasperoni, mentre l’Italia torna a farsi pericolosa con due opportunità a stretto giro: prima Amici dice di no alla gran conclusione di N’Dour, poi termina largo il mancino di Calafiori dopo un bel duetto con Esposito.

La Selezione azzurra torna ad aggiornare il tabellino con Bianco, la cui rasoiata all’angolino punisce Amici, che all’alba della stessa azione aveva sfoderato un riflesso super su Ambrosino, nel frattempo subentrato a Gnonto. Sospetta, a onor del vero, la posizione di Esposito sulla conclusione vincente del centrocampista della Reggiana. N’Dour fa un altro tentativo verso la porta di Amici, optando solo per la potenza: tiro alto. Intanto arriva anche il momento dell’esordio di Tommaso Benvenuti, classe 2006, gettato nella mischia per capitan Contadini. Nella stessa interruzione di gioco entra anche Dolcini per Rastelli. Esposito trova il gol in diagonale, ma stavolta si alza la bandierina dell’assistente. L’Italia non toglie il piede dall’acceleratore fino alla fine, sfiorando ancora una volta la rete con Ambrosino, la cui conclusione a giro esce a fil di palo.

Finisce con un risultato che consente all’Italia di balzare momentaneamente in vetta al girone, in attesa della sfida di domani tra Repubblica d’Irlanda e Norvegia. Per San Marino si apre un periodo di sosta che terminerà il 22 marzo con un altro impegno casalingo, quello con la Repubblica D’Irlanda, prima di far visita, quattro giorni dopo, alla Norvegia.

Under 21, qualificazioni ad Euro 2025 | San Marino – Italia 0-7

SAN MARINO [3-5-2]

Amici; Giambalvo (dal 61’ Zavoli), Matteoni, M. Pasolini; Giocondi, Rastelli (dall’81’Dolcini), Zannoni, Toccaceli (dal 70’ Gasperoni), Contadini (dall’81’ Benvenuti); Sensoli, Famiglietti (dal 61’ Santi)

A disposizione: Battistini, Sancisi, Zavoli, Renzi, F. Pasolini

Allenatore: Matteo Cecchetti

ITALIA [4-3-1-2]

Desplanches; Zanotti (dal 46’ Turricchia), Ghilardi, Pirola (dal 62’ Guarino), Calafiori; Casadei (dal 46’ Fabbian), Prati (dal 57’ Bianco), N’Dour; Volpato, Gnonto (dal 73’ Ambrosino), Esposito

A disposizione: Zacchi, Coppola, Koleosho, Fazzini

Allenatore: Carmine Nunziata

Arbitro: Joni Hyytiä (FIN)

Assistenti: Sami Nykänen e Veli-Matti Leppänen (FIN)

Quarto Ufficiale: Antti Munukka (FIN)

Ammoniti: Matteoni, Gasperoni, Santi

Marcatori: 5’ Pirola, 30’ e 39’ Gnonto, 46’ Volpato, 53’ Fabbian, 62’ rig. Esposito, 83’ Bianco

