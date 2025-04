San Marino. Under 21: fissato un doppio test con Malta tra il 4 e il 7 giugno

Sulla scorta di quanto avvenuto a giugno 2024 con Gibilterra, anche quest’anno la Nazionale Under 21 organizzerà due amichevoli casalinghe non ufficiali per prepararsi adeguatamente alle Qualificazioni Europee che avranno luogo – anzi, in questo caso, che avranno inizio – nel mese di settembre. Saranno i pari età di Malta a confrontarsi con i Biancoazzurrini del CT Matteo Cecchetti in un doppio test fissato a mercoledì 4 e sabato 7 giugno. In entrambi i casi il fischio d’inizio sarà emesso alle 18:00 e l’impianto deputato ad ospitare le due gare sarà lo stadio Ezio Conti di Dogana.

FSGC