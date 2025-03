San Marino. Under 21: Marco Gasperoni convocato in sostituzione dell’infortunato Nicola D’Addario

La Nazionale Under 21 si trova di fronte a un cambiamento improvviso nella sua formazione. Nicola D’Addario, precedentemente annunciato tra i convocati, è stato costretto a ritirarsi a causa di un recente infortunio muscolare. La notizia, confermata da una dichiarazione ufficiale su Agenparl, sottolinea un momento di difficoltà per la squadra.

In risposta a questo imprevisto, il CT della Nazionale Under 21, Matteo Cecchetti, ha prontamente convocato Marco Gasperoni. Questo giovane attaccante, nato nel 2004 e attualmente in forza alla Vis Novafeltria, rappresenta una nuova speranza per la squadra, portando freschezza e talento sul campo.

Gasperoni, noto per la sua vivacità e abilità nel finalizzare le azioni d’attacco, è considerato uno dei giovani talenti più promettenti del panorama calcistico nazionale. La sua recente prestazione con la Vis Novafeltria ha catturato l’attenzione di osservatori e appassionati, rendendolo una scelta naturale per sostituire D’Addario.

L’infortunio di D’Addario rappresenta un duro colpo per la Nazionale, ma l’inserimento di Gasperoni offre una nuova dinamica e prospettiva alla squadra. La Nazionale Under 21, guidata da Cecchetti, mira ora a sfruttare al meglio questa nuova aggiunta, affrontando le prossime sfide con rinnovato spirito e ottimismo.

Mentre D’Addario si concentra sulla sua guarigione, Gasperoni si prepara a sfruttare questa importante opportunità per dimostrare il suo valore in campo internazionale. Il CT Cecchetti e la squadra esprimono il loro sostegno a D’Addario, augurandogli una pronta ripresa, e attendono con entusiasmo l’impatto che Gasperoni potrà avere nella loro prossima competizione.