San Marino. Under 22, Battistini fiducioso in vista del Pennarossa: “Può essere la nostra occasione”

La San Marino Academy Under 22 torna in campo domani per la terza giornata di Campionato Sammarinese BKN301. I ragazzi di Matteo Cecchetti se la vedranno con il Pennarossa (Montecchio, ore 15:00) e vogliono ripartire dalle ottime cose fatte vedere la scorsa settimana contro i campioni in carica del Tre Penne. Seppur sconfitti 3-1 dalla squadra di Città, i ragazzi hanno dato battaglia e tra i protagonisti c’è stato sicuramente Matteo Battistini. Il portiere sammarinese nella ripresa ha respinto un calcio di rigore a Luca Righini sul 1-1: “È stata una grande emozione per me, soprattutto è avvenuto in un momento decisivo della gara. Abbiamo poi pagato un po’ di inesperienza e il Tre Penne si è portato a casa la vittoria. Ma sul campo ce la siamo giocata”.

La scorsa domenica contro i campioni in carica è arrivato anche il primo gol su azione dei Titani grazie al gran tiro di Nicko Sensoli che Battistini ricorda bene: “È stato un momento bellissimo che abbiamo condiviso con tutta la squadra. Un azione corale perfetta che si è conclusa nel migliore dei modi. Dobbiamo ripartire da quello e restare sempre concentrati.

Domani come detto ci sarà il Pennarossa in campionato: per i biancorossi di Nobile il trend è negativo con due sconfitte nelle prime due giornate e senza reti segnate. Inoltre vengono anche dalla “fatica” di Coppa Titano BKN301 di settimana contro la Folgore in cui sono stati sconfitti per 1-0.

“Il fatto di aver riposato può essere un’arma in più per noi. Il Pennarossa però è una buona squadra e vuole rilanciarsi dopo un difficile inizio di stagione. Noi dovremo entrare in campo con lo stesso spirito che abbiamo avuto nelle precedenti sfide con San Giovanni e Tre Penne. Il nostro obiettivo è sempre quello di fare punti, domani può essere la giusta occasione”.



Ricordiamo infine che la sfida di Campionato Sammarinese BKN301 si giocherà allo stadio di Montecchio alle ore 15:00, e sarà inoltre possibile la gara in diretta streaming – e gratuita – con telecronaca integrale su Titani.tv

Ufficio Stampa