San Marino. Under 22: Casadei riporta al gol la San Marino Academy, costretta a cedere al Tre Penne

I campioni in carica del Tre Penne impongono la loro legge sugli Under 22 nel turno infrasettimanale. È molto buona, comunque, la partenza dei ragazzi di Cecchetti, tanto che il primo serio tentativo di sbloccare il parziale di Domagnano è proprio il loro. Minuto 8’: D’Addario scambia con Giocondi che mette un cross teso; la difesa libera sui piedi di Mattia Sancisi, che chiude l’azione con un destro immediato, non distante dalla porta di Migani. Poco dopo c’è un altro traversone interessante proveniente dalla fascia di Giocondi: né D’Addario né Famiglietti, però, arrivano in tempo all’appuntamento con il pallone. Alla prima replica di un certo livello, il Tre Penne passa. Scarponi chiede e ottiene una triangolazione con Dormi, che mette il compagno nelle condizioni ideali per servire al centro dell’area Badalassi. Il centravanti sfrutta la precisa assistenza del compagno con una semirovesciata tanto bella quanto efficace. Lo stesso Badalassi ci riprova poco dopo su corner: buono il tempo dello stacco, ma incornata abbondantemente fuori bersaglio. La pressione della squadra di Ceci porta in dote il raddoppio a ridosso della mezz’ora. L’azione è spettacolare ed interamente assemblata con tocchi di prima intenzione. Rosini imbuca per Dormi, che di tacco fa proseguire il pallone all’indirizzo di Scarponi. Quest’ultimo, con un tocco liftato, fa correre Scarponi, il cui cross basso è perfetto per il taglio di Badalassi: deviazione sottomisura e doppietta per il bomber biancoazzurro, in quel momento appaiato ad Ambrosini e Olcese in vetta alla classifica dei marcatori. Ma Badalassi, evidentemente, non è pago di questo traguardo. Al 35’ il suo tentativo di involarsi verso la porta di Borasco viene frustrato dal recupero in extremis di Luvisi. Ma al 41’l’ex Folgore non si fa pregare nel convertire in rete una palla rimasta vagante in area di rigore dopo la punizione battuta da Dormi. Ora c’è solo lui in testa alla classifica dei bomber. In precedenza lo stesso Badalassi aveva provato ad assistere Dormi, disturbato all’ultimo da Federico Ciacci, ieri all’esordio da titolare con la formazione Under 22. Nel finale di frazione Badalassi punta in solitaria la porta di Borasco, che si aggiudica il tu per tu con un grande riflesso. La palla resta in zona pericolosa, ma ci pensa Ciacci ad anticipare Scarponi prima che quest’ultimo possa battere a porta vuota.

L’intervallo restituisce una San Marino Academy più determinata rispetto alla parte finale del primo tempo. I giovani Biancoazzurri sprintano dai blocchi e dopo soli 3’ riescono ad accorciare con il preciso colpo di testa di Marco Casadei su cross altrettanto ben dosato di Valli Casadei. Il primo gol stagionale del numero 77 serve non solo a sbloccare l’Academy dopo tre gare ma anche a dare ulteriore convinzione alla formazione di Cecchetti, nuovamente pericolosa al 51’ con un cross affilato di Giocondi che attraversa tutta l’area di rigore e che si perde sul fondo poco prima dell’arrivo di Valli Casadei.. Ma l’occasione più grande per rimettere davvero in discussione il verdetto si materializza al 65’: Mattia Sancisi lancia il profondità Famiglietti, che si incunea con i tempi giusti fra le maglie della difesa del Tre Penne e prova a battere Migani in diagonale: la palla sfila davvero di poco alla sinistra del portiere di Ceci. Una manciata di minuti dopo, ennesima palla scodellata da Giocondi in area, stavolta per Mattia Sancisi che manca l’appuntamento per poco. Il Tre Penne torna a crescere nei 20’ conclusivi. Prima Mattia Sancisi deve opporre la sua figura al mancino quasi a botta sicura di Dormi. Pochi minuti dopo, l’arbitro giudica entro i confini dell’area di rigore il contatto Luvisi-Badalassi e comanda la massima punizione. Dagli undici metri, come nel turno precedente, Righini è glaciale. Badalassi fa un ultimo tentativo di poker personale con un mancino che si perde sull’esterno della rete dopo la precisa assistenza di Cecchetti. All’86’ il Tre Penne chiude i conti con un tiro potente di Dormi che si infila sotto la traversa. Ora, per la squadra di Matteo Cecchetti, pochi giorni per riprendere fiato prima dello scontro diretto di domenica contro il Pennarossa.

Campionato Sammarinese BKN301, 17. giornata | San Marino Academy – Tre Penne 1-5

SAN MARINO ACADEMY

Borasco; Luvisi, Ciacci (dal 46’ Renzi), Zavoli (dall’84’ De Luca), M. Sancisi, Giocondi, Valli Casadei, Casadei, Bortolotto (dal 55’ Molinari), D’Addario, Famiglietti (dal 72’ Giacopetti)

A disposizione: Ma. Battistini, Grana, Giambalvo, Severi, Caushaj

Allenatore: Matteo Cecchetti

TRE PENNE

Migani; Lombardi, Vandi (dal 37’ Giovagnoli), Mi. Battistini (dal 64’ Cecchetti), Rosini, Poggi, Nigretti, Righini, Badalassi, Dormi, Scarponi (dall’81’ A. Gasperoni)

A disposizione: Dalla Libera, Cotumaccio, Zafferani, L. Gasperoni, Zeka, Pieri

Allenatore: Stefano Ceci

Arbitro: Antonio Ucini

Assistenti: Manuel Bellavista, Giovanni Notarpietro

Quarto ufficiale: Alessandro Vandi

Ammoniti: Giocondi, Righini, Luvisi, M. Sancisi, A. Gasperoni

Marcatori: 19’, 28’, 41’ Badalassi, 48’ Casadei, 75’ rig. Righini, 86’ Dormi

