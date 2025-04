San Marino. Under 22: domani la sfida al Pennarossa. Tumidei: “Loro migliorati tanto. Noi puntiamo sempre al massimo”

La terzultima giornata di campionato metterà di fronte gli Under 22 ad una squadra dirimpettaia di classifica: il Pennarossa. Al momento in Biancorossi di Chiesanuova sono avanti di tre lunghezze rispetto ai ragazzi di Cecchetti. In una parola, sono a tiro di vittoria. Ed è proprio quello l’obiettivo della San Marino Academy, come dichiarato da Matteo Tumidei: “Il Pennarossa è migliorato molto dalla sosta invernale in avanti. Ultimamente mi è capitato varie volte di vederli giocare e ho avuto conferma della loro qualità. La classifica ci vede vicini a loro, ma non per questo reputiamo il Pennarossa una squadra più abbordabile di altre. E lo stesso discorso vale anche all’inverso. Tutte sono abbordabili, se le affrontiamo al meglio delle nostre possibilità. Noi scendiamo sempre in campo con l’idea di vincere. E sarà così anche domani.”

L’ultima gara ha visto i giovani Titani tornare a smuovere la classifica dopo un periodo di magra. Il primo tempo è stato chiuso in vantaggio, mentre nel secondo il Cailungo è riuscito a centrare il gol del pareggio. “La partita con il Cailungo non ci ha fatto completamente felici – ammette Tumidei – Secondo me abbiamo fatto un gran bel primo tempo, mentre nel secondo siamo calati. Ma rimuginare non serve a niente. Ciò che conta è andare avanti. Ora siamo completamente concentrati sulla partita con il Pennarossa, nella quale vogliamo ottenere il massimo.”

Pennarossa che, assieme a Tre Penne e Cosmos, compone il segmento finale della stagione dell’Academy. “Abbiamo ben chiaro in testa quello a cui puntare da qui alla fine della stagione. Vogliamo mettere in campo buone prestazioni e vincere. Lo dobbiamo fare per noi stessi, per la nostra crescita e ovviamente anche per migliorare la classifica. Non è facile, sono obiettivi ambiziosi, ma sono alla nostra portata se sapremo mettere la testa giusta in ogni singola gara.” – conclude il 7 biancoazzurro.

Dopo due partite disputate a Fiorentino, sarà lo stadio di Montecchio ad ospitare la San Marino Academy, opposta domani pomeriggio al Pennarossa. Fischio d’inizio alle 15:00 e diretta su Titani.tv.

Ufficio Stampa