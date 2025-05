San Marino. Under 22. Doppietta di Giacopetti per il pareggio col San Giovann

Buona prova, quella offerta nel pomeriggio dalla San Marino Academy Under 22 – impegnata nel sesto turno di Campionato Sammarinese 2024-25. Di fronte il San Giovanni, settimo al termine della passata stagione e con le carte in regola per confermarsi o addirittura migliorare in quella in corso. L’avvio è rossonero, come l’amarezza per due gol annullati nei primi venti minuti. Non ne sono trascorsi nemmeno due quando Boldrini centra in pieno la traversa dalla distanza ed Aprea – in off-side – innesca il parapiglia che porta alla rete, inficiata dal fischio arbitrale. Copione che si ripete al 17’, quando è Nicola Sartini a vedersi annullare il potenziale vantaggio per un’altra posizione irregolare. Sul fronte opposto, l’Academy si fa vedere sull’asse Giacopetti-Molinari, col destro centrale di quest’ultimo. Di lì a poco, il San Giovanni passa in vantaggio: Federico Ciacci frana su Augusto Garcia Rufer per il penalty che Aprea trasforma impeccabilmente. Veemente la reazione dei Biancazzurrini, che pareggiano al 35’ con Nicolas Giacopetti – imbeccato da una palla geniale di D’Addario. Prima dell’intervallo, l’Academy la ribalta – ancora col suo attaccante. Contropiede guidato da Marco Gasperoni, imprendibile per gli avversari e terribilmente preciso nel servire Giacopetti – bravissimo a seguire l’azione per presentarsi puntuale all’appuntamento con la doppietta.

Nella ripresa sono i ragazzi di Cecchetti ad avere l’opportunità per allungare nell’incontro, ma la tripletta per Giacopetti resta solo un’ipotesi quando la punta anticipa tutti sul primo palo per spedire di un soffio alto. Sul versante opposto Borasco è monumentale nel murare Aprea, servito da Augusto Garcia Rufer dopo un errore nel giro palla al limite dell’area dell’Academy. L’Under 22 torna a farsi pericolosa poco dopo l’ora di gioco, quando D’Addario ricicla al centro un pallone destinato sul fondo: l’uscita errata di Di Noto favorisce Federico Ciacci, bravo a farsi spazio e indirizzare di testa verso lo specchio. È la traversa a negare il 3-1 alla San Marino Academy, che mastica amaro dieci minuti più tardi. Nicola Sartini gioca su Augusto Garcia Rufer, che di tacco mette in movimento Aprea – bravo ad addomesticare il pallone e proteggerlo dalla pressione di Luvisi, per freddare Borasco da breve distanza. Nel quarto d’ora finale l’inerzia è tutta per i Rossoneri, vicini al ribaltone con Montebelli – neutralizzato da uno strepitoso Borasco. Il portiere sammarinese ha il riflesso giusto anche all’86’, quando risolve una mischia davanti alla sua porta respingendo lateralmente. Al 90+6’ Robba ha sulla testa la palla da tre punti, ma non inquadra incredibilmente lo specchio – mandando in ghiaccio una partita dalle grandi emozioni, che ha visto San Marino Academy e San Giovanni ottenere un punto a testa.

Campionato Sammarinese 2024-25, 6. giornata | San Marino Academy U22-San Giovanni 2-2

SAN MARINO ACADEMY U22

Borasco, D’Addario (84’ S. Riccardi), F. Ciacci, M. Sancisi (64’ Luvisi), Renzi, Giacopetti, M. Gasperoni, Molinari (46’ Cervellini), M. Ciacci (46’ Giambalvo), S. Gasperoni (69’ A. Riccardi), Casadei

A disposizione: Magnani, Tumidei, Caddy, N. Sancisi

Allenatore: Matteo Cecchetti

SAN GIOVANNI

Di Noto, Robba, Vandi, Corinti, Cocco (60’ Az. Garcia Rufer), Au. Garcia Rufer, Celli (60’ Fabbri), Boldrini (78’ De Nicolò), N. Sartini, Della Valle (35’ S. Sartini), Aprea (78’ Montebelli)

A disposizione: Conti, Pruccoli, Bastianelli, Bernacchia

Allenatore: Marco Tognacci

Arbitro: Tommaso Balzano

Assistenti: Alfonso Gallo e Giovanni Notarpietro

Quarto ufficiale: William Villa

Marcatori: 21’ (r), 75’ Aprea, 35’, 44’ Giacopetti

Ammoniti: F. Ciacci, S. Gasperoni, Robba, Az. Garcia Rufer, Vandi, Casadei, Fabbri, Cervellini

Ufficio Stampa