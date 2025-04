San Marino. Under 22: Giacopetti segna ancora, Costa fissa l’1-1

Il terzo gol consecutivo di Nicolas Giacopetti – il settimo in stagione – vale un vantaggio che però non viene condotto in porto dagli Under 22, in grado comunque, al triplice fischio della sfida al Cailungo, di tornare a muovere la classifica dopo sei giornate e di rosicchiare un punto al Pennarossa, nel frattempo caduto con la Juvenes-Dogana. La cosiddetta fase di studio non c’è. Neanche 3’ e Marco Gasperoni, servito in profondità da Marco Casadei, punta Gjyla, rientra sul destro e mette nel mirino il palo lungo, mancato di un nulla. Una manciata di minuti dopo, ancora Marco Gasperoni attivo sulla corsia mancina: stavolta il 16 non si mette in proprio ma cerca la connessione con Giacopetti, che dal limite centra in pieno il palo. Cotanta presenza offensiva si tramuta in atto concreto al 9’ esatto: l’altro Gasperoni, Simone, tiene in vita un pallone destinato al fallo laterale e poi viene tamponato da Luvisi appena entrato in area. L’arbitro comanda il calcio di rigore e Giacopetti non vacilla: palla a fil di palo e settima esultanza stagionale per l’attaccante dell’Academy e della Nazionale. Il Cailungo prova una reazione con il recupero palla avanzato di Conti e la conclusione dello stesso 12 rossoverde, debole e controllata facilmente da Borasco. Poi Quaranta si produce in un’energica percussione in fascia che lo conduce fino all’ingresso dell’area di rigore. Qui il capitano del Cailungo, già disturbato da Riccardi fuori dai sedici metri, si lascia cadere molto facilmente non appena vede materializzarsi la figura di Federico Ciacci, ma prima che quest’ultimo arrivi effettivamente a contrasto. In ogni caso, come prima, viene fischiato rigore, ma Conti non si dimostra freddo quanto Giacopetti: la palla scheggia il basamento del palo e finisce fuori. Le conclusioni da fuori area di Sarti e Molinari non impensieriscono i due estremi difensori, mentre al 23’ Borasco deve volare sulla punizione di Mezzadri destinata a “morire” proprio sotto la traversa. Intervento di livello, almeno quanto quello che Gallinetta sfodera in apertura di ripresa sulla deviazione volante e ravvicinata di Marco Casadei, servito perfettamente sul secondo palo da Marco Gasperoni. Labas bussa debolmente alla porta di Borasco, che blocca; poi, scavallata l’ora di gioco, si fa estremamente più pericoloso con un’incornata su corner che costringe l’estremo dell’Academy alla seconda paratissima del pomeriggio. Ma non è solo Labas a crescere, bensì tutto quanto il Cailungo. Al 63’ Borasco deve allungarsi nuovamente sulla conclusione di Hirsch, poi la gamba di Riccardi sbuca provvidenzialmente a negare il tap-in a Gimenez. La squadra di Sarti capitalizza il buon momento nel giro di pochissimi minuti. Labas fa da sponda per Hirsch, che dal fondo pesca perfettamente l’inserimento di Costa, praticamente impossibilitato a sbagliare davanti a Borasco. Sull’onda del pareggio, il Cailungo aumenta ulteriormente i giri per ribaltarla. De Luca fa ripetuti tentativi di gol dell’ex: prima con un destro alto dal limite, poi con una deviazione su corner che non sorprende Borasco. Il terzo tentativo è quello più pericoloso di tutti: un tiro a giro dai sedici metri sul quale Borasco vola in bellissimo stile. Ed è esteticamente molto apprezzabile anche la semi-rovesciata di Gimenez al 1’ di recupero. Il 22 rossoverde viene dimenticato sul secondo palo e Costa lo pesca perfettamente con il cross: l’acrobazia però vale più per gli occhi che per la sostanza, poichè la palla finisce alta, sebbene di poco. In questo finale di grande pressione neroverde, l’Academy si costruisce una ghiotta occasione al 90+2’. Quaranta buca la chiusura e così si spalanca una prateria per Marco Casadei, che la percorre tutta prima di fallire l’assist per Renzi o Tumidei, intervenuti in area di rigore assieme a Giacopetti per sfruttare quella che sembrava l’ultimissima palla-gol dell’incontro. Invece, il Cailungo se ne ritaglia un’altra proprio sul triplice fischio: Colagiovanni ruba palla in pressione ultra-offensiva e poi di suola la offre a Labas, che apre il piattone mancino e manca il ‘7’ di poco.

Campionato Sammarinese 2024-25, 27° giornata | San Marino Academy – Cailungo 1–1

SAN MARINO ACADEMY [3-4-2-1]

Borasco; F. Ciacci, M. Ciacci, M. Sancisi; S. Gasperoni (83’ Grazioso), M. Casadei, N. Sancisi (83’ Renzi), Riccardi; Molinari (54’ Cervellini), M. Gasperoni (78’ Tumidei); Giacopetti

A disposizione: A. Casadei, Giambalvo, Caddy

Allenatore: Matteo Cecchetti

CAILUNGO [4-2-3-1]

Gallinetta; Gjyla (46’ Costa), Luvisi (84’ Gori), Mezzadri, Quaranta; Colagiovanni, Conti (84’ Lisi); Bastianelli (46’ Gimenez), Hirsch, Sarti (46’ De Luca); Labas

A disposizione: Vittori, Diallo, Franchelli, Fusco

Allenatore: Roberto Sarti

Arbitro: Alessandro Vandi

Assistenti: Giuseppe Marco Macaddino, Luca Tura

Quarto ufficiale: William Villa

Ammoniti: Mezzadri, De Luca, Giacopetti, Lisi

Marcatori: 10’ rig. Giacopetti, 65’ Costa

Note: al 14’ Conti sbaglia un calcio di rigore