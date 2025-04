San Marino. Under 22: non basta ai Titani un’ottima ripresa, il Tre Penne la risolve nel primo tempo 

L’Academy ha affrontato con grande spirito di sacrificio e personalità il match che ha visto il Tre Penne imporsi per 2-0, cinico e bravo a sfruttare al meglio le occasioni create nel primo tempo.

I biancazzurri sbloccano il risultato al 27’, quando Lorenzo Dormi si inventa un sinistro dai 20 metri che termina la propria corsa all’incrocio dei pali: una rete che vale l’1-0. La reazione dei Titani non si fa attendere: appena un minuto dopo, Marco Gasperoni mette un pallone insidioso nel mezzo, ma Migani è attento e fa sua la sfera.

Al 31’ arriva il raddoppio del Tre Penne: Vandi serve Dormi sul secondo palo, il numero 10 controlla di petto e appoggia per D’Addario, bravo a depositare in rete dopo un’ottima gestione del pallone in area, firmando così il 2-0. Nonostante il doppio svantaggio, i ragazzi di Cecchetti non si arrendono e continuano a cercare la via del gol, costruendo diverse occasioni importanti. Poco prima dell’intervallo, Mattia Sancisi prova una conclusione potente che termina di poco alta sopra la traversa.

Nella ripresa è ancora l’Academy a rendersi pericolosa, sfiorando l’1-2: Marco Gasperoni conduce l’azione sulla sinistra e serve Cervellini, che trova Giacopetti in area davanti al portiere ma il tiro finisce alto. A venti minuti dal termine, due ulteriori occasioni per accorciare le distanze per i Titani, prima con Zafferani che rimette al centro un pallone interessante, poi con Protti che da posizione ravvicinata costringe Migani all’intervento. Academy che continua a spingere anche nel finale, dimostrando grande concentrazione e voglia di riaprire il match. All’83’ Marco Gasperoni sfiora il gol con una conclusione dai 25 metri che si stampa clamorosamente sul palo. Il meritato gol sembrava nell’aria, ma la sfortuna ha negato la gioia della rete alla squadra di Cecchetti. Nei minuti conclusivi, Della Balda – ben servito da Giacopetti – calcia dal limite, sfiorando il palo. Al 90’, nell’ultimo assalto, Mattia Sancisi lancia in profondità per Giacopetti, anticipato da un’ottima chiusura di De Queiroz, poi Cervellini recupera e rimette al centro, ma Migani si oppone ancora.

Nonostante la sconfitta, l’Academy esce dal campo a testa alta, consapevole di aver disputato un’ottima gara contro un avversario di alta classifica. Prossimo appuntamento per la squadra è tra una settimana – nell’ultima giornata di stagione regolare – nella sfida contro il Cosmos.

Campionato Sammarinese 2024-2025, 29. giornata | San Marino Academy – Tre Penne 0-2

SAN MARINO ACADEMY 3-4-2-1

Borasco; M. Sancisi, R. Zafferani, F. Ciacci, Riccardi (46’ Mularoni), M. Casadei (68’ Protti), N. Sancisi (57’ Della Balda), Bugli, M.Gasperoni, Molinari (46’ Cervellini), Giacopetti

A disposizione: A. Casadei; Renzi, Giambalvo, M. Ciacci

Allenatore: Matteo Cecchetti

TRE PENNE 3-5-2

Migani; Palazzi (90+2’ Zafferani), De Queiroz, Lombardi, Vandi, Gaiani, Cuomo (68’ Magrotti), Kamara, D’addario (55’ Nigretti), Guidi (55’ Ricciardo), Dormi (90+2’ Giovagnoli)

A disposizione: Di Giuli; Barretta, Amati, Mazzucco

Allenatore: Gabriele Farotti

Arbitro: Antonio Ucini

Assistenti: Marco Savorani e Simone Savorani

Quarto ufficiale: Davide Borriello

Marcatori: 27’ Dormi, 31’ D’addario

Ammoniti: 70’ Magrotti, 81’ Vandi, 90+1’ Mularoni

