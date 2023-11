San Marino. Under 22: partita a due facce, terminata 3-2 per il Fiorentino

Nell’ottava giornata del Campionato Sammarinese BKN301 sul campo di Montecchio si affrontano San Marino Academy e Fiorentino. I Biancazzurri nella giornata precedente avevano incamerato un buon pareggio rimontando due gol alla Juvenes-Dogana. Di contro il Fiorentino è reduce da tre sconfitte consecutive in campionato senza segnare reti, ed è alla ricerca di un’occasione per rimettersi in carreggiata.

Dopo i primi minuti dove si verifica più che altro una fase di studio tra le due squadre, la prima palla gol la costruiscono i Rossoblù al quarto d’ora quando Stefanelli serve, di prima intenzione, Niang sulla corsa che calcia senza avversari ma Battistini ci mette una pezza. Reazione immediata dei ragazzi di Cecchetti, eccezionalmente guidati da Bonini: D’Addario premia l’imbucata di Famiglietti, il quale colpisce di prima spedendo la sfera fuori di poco.

Ghiotta occasione per il Fiorentino quando il cronometro segna il 19’: Niang costruisce il contropiede e, arrivato in area di rigore, prima dribbla Luvisi poi a tu-per-tu con Battistini calcia sul palo. Pochi minuti dopo altra bella azione degli uomini di Camillini: Cerrikki serve Dolcini fuori area, ma il tiro difetta di precisione. Torna a farsi pericolosa l’Academy al 27’ quando Luvisi serve Sensoli che anticipa Benedettini in uscita, ma il suo tiro finisce fuori.

I Rossoblù sfiorano nuovamente il vantaggio al 31’: tutto parte da Gueye che serve Baizan sulla corsa, il quale si porta in area e crossa per Stefanelli; quest’ultimo controlla e appoggia per Niang che spara alto. Replica dei Biancazzurri con Bortolotto, il quale fa partire un tiro da fuori area e per poco non sorprende Benedettini costretto a deviare in angolo.

A dieci minuti dall’intervallo il Fiorentino sfiora ancora una volta il gol e sempre con Niang, che si libera di tre avversari poi calcia da buonissima posizione ma la difesa regge. È il preludio al vantaggio che arriva al 39’ da un calcio di rigore assegnato per fallo ai danni di Bottoni; dal dischetto si presenta Stefanelli che spiazza Battistini e sblocca il risultato. Tempo neanche un giro di lancetta e gli uomini di Camillini in contropiede si portano sul 2-0: Baizan serve Niang sulla corsa che scarta prima Luvisi poi Giambalvo e infine supera Battistini.

Niang trova la doppietta personale e il 3-0 per il Fiorentino al 52’ in un’azione fotocopia al gol del 2-0. Sfiora pure la tripletta due minuti più tardi trovando l’opposizione di Battistini. I Rossoblù cercano insistentemente il 4-0, andandoci vicinissimi al 56’: calcio di punizione battuto da Colagiovanni che premia l’imbucata di Gimenez, il quale di testa colpisce in pieno la traversa.

I Biacazzurri si fanno pericolosi a ridosso dell’ora di gioco riuscendo ad andare al tiro con un destro di Argenziano deviato in angolo da Benedettini. Dal corner viene pescato in area D’Addario che controlla e calcia alto da buona posizione. Vicini ancora al poker gli uomini di Camillini al 65’ quando Baizan prima batte due avversari sulla corsa poi serve Niang dentro l’area, ma Battistini si oppone al suo tentativo.

La San Marino Academy riesce a riaprire la partita due minuti più tardi in modo rocambolesco: Sensoli serve capitan D’Addario il quale crossa trovando la deviazione di Molinari nella propria porta. I ragazzi di Cecchetti (che sconta l’ultimo turno di squalifica), sulle ali dell’entusiasmo, riescono ad accorciare ulteriormente le distanze al 75’ quando Sensoli crossa per Gatti, abile nel controllo e freddo nel gonfiare il sacco. Il Fiorentino reagisce sfiorando il 4-2 con una spizzata di Stefanelli fuori da due passi, su invito di Niang.

Quando il cronometro segna il minuto ottantadue l’Academy sfiora il clamoroso pareggio: Argenziano serve Gatti in area e Benedettini deve superarsi per salvare la propria porta. Gli uomini di Camillini hanno una chance d’oro all’84’ per chiudere la partita: contropiede gestito da Niang che indisturbato si fa ipnotizzare da Battistini e gli calcia addosso. Poco dopo si verifica un’azione simile dalla parte opposta con protagonista D’Addario, l’esito è il medesimo. La determinazione dei Biancazzurri porterebbe i suoi frutti al 90’+2’, quando D’Addario pesca l’inserimento di Solito che di testa segna, ma l’arbitro ferma tutto per il discusso fuorigioco dell’attaccante partito dalla panchina. Poi, quando manca un solo minuto al triplice fischio, sono vibranti le proteste dei ragazzi dell’Academy che chiedono l’assegnazione di un calcio di rigore per un presunto fallo di Colagiovanni su Solito. Nonostante ciò, il direttore di gara lascia proseguire il gioco.

Termina dopo sette minuti di recupero una partita a dir poco scoppiettante. Alla superiorità imposta dal Fiorentino nella prima metà di gara, certificata dalle tre reti siglate anche grazie allo scatenato Niang, la San Marino Academy si è opposta nella ripresa, esprimendo il proprio calcio che solo per questione di centimetri non ha portato ad una seconda grande rimonta che avrebbero meritato per quello che si è visto in campo.

Campionato Sammarinese BKN301 2023-24, 8. giornata | Fiorentino-San Marino Academy 3-2

FIORENTINO

Benedettini, Bottoni, Gimenez, Molinari, Gueye, Baizan, Dolcini, Colagiovanni, Cekirri, Niang, Stefanelli (dall’80’ Calzolari)

A disposizione: Berardi, Zoffoli, Borgagni, Terenzi, Costantini, Hirsch

Allenatore: Michele Camillini

SAN MARINO ACADEMY

Battistini, Giambalvo, Zavoli (dal 60’ Severi), Giocondi, Luvisi, A. Renzi (dal 46’ Argenziano), Casadei (dal 72’ Sarti), Sensoli, Bortolotto (dall’87’ Solito), D’Addario, Famiglietti (dal 60’ Gatti)

A disposizione: Cervellini, Pelliccioni, Caushaj, De Luca

Allenatore: Giovanni Bonini (sostituisce lo squalificato Matteo Cecchetti)

Arbitro: Laurentiu Ilie

Assistenti: Francesco Mineo e Nicolò Lerza

Quarto ufficiale: Luca Zani

Marcatori: 38’ rig. Stefanelli, 40’, 52’ Niang, 67’ aut. Molinari, 75’ Gatti

Ammoniti: Casadei, Colagiovanni, Stefanelli, Sensoli, Costantini, Argenziano

