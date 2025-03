San Marino. Under 22: Riccardi e Santi riprendono il Tre Penne, Ceccaroli fa la differenza nel finale 

Il 2024 degli Under 22 si chiude con un verdetto amaro perchè – in definitiva – troppo severo per quel che il campo ha raccontato. Ma il calcio è anche un gioco di dettagli ed è soprattutto su quelli che il Tre Penne ha impostato la propria vittoria, sancita dalla zampata finale di Ceccaroli dopo due vantaggi puntualmente annullati dai ragazzi di Cecchetti.

Il buon piglio mostrato da questi ultimi in avvio di gara si scontra con il cinismo estremo del Tre Penne, che di fatto trova il gol del vantaggio alla prima scorribanda offensiva. Amati va al cross dopo uno scambio corto dalla bandierina, pescando perfettamente la testa di Barretta che indirizza la palla in fondo al sacco dopo averla fatta sbattere sulla parte interna del palo. La rapidissima risposta dell’Academy si sostanzia in una bella iniziativa personale di Alberto Riccardi, che punta in fascia, rientra sul destro e mette nel mirino l’incrocio dei pali più vicino, protetto da Migani con una parata non banale. Invece, prende in pieno il legno, Giacopetti, quando sfrutta un retropassaggio errato di Ceccaroli e si invola verso la porta di Migani, graziato dalla mira leggermente difettosa dell’attaccante sammarinese. Altra enorme chance per Giacopetti a ridosso del quarto d’ora: il 9 raccoglie il lancio di Cervellini e si presenta a tu per tu con Migani, di fatto colpito dalla conclusione priva di angolo dell’attaccante. Il Tre Penne si rivede con una punizione battuta a sorpresa a beneficio di Scarponi, che sfrutta la libertà per mettere in area un cross basso e teso, raccolto da Vandi che sul secondo palo si divora il 2-0: tiro alle stelle. Altra fiammata del Tre Penne al 20’, con Dormi che guadagna il fondo e mette un traversone che attraversa tutta l’area piccola senza trovare deviazioni. Assorbita la fase maggiormente favorevole agli avversari, gli Under 22 si rimettono a macinare gioco, avvicinando la rete del pari al 27’ (bel lavoro di D’Addario in corsia e cross sul quale Marco Gasperoni arriva in leggero ritardo) e trovandola al tramonto di frazione con la punizione forte di Alberto Riccardi dal limite dell’area: Migani compie il passo fatale e può solo osservare la sfera infilarsi in rete.

La ripresa si apre con la novità Alessandro Casadei tra i pali dell’Academy al posto di Borasco. Lato cronaca, si apre con il destro a giro sul quale il nuovo entrato interviene senza trattenere: Moscardini prova a schiacciare in rete il pallone vagante, ma è decisivo il disturbo di Mattia Ciacci ad impedirgli una conclusione efficace. Resta però lassù la squadra di Berardi, che al 56’ ritrova il vantaggio nuovamente su corner, ma stavolta in maniera più rocambolesca rispetto a quanto era avvenuto in occasione dell’1-0. Il cross di Amati spiove sul primo palo, dove Ceccaroli stacca senza toccare, ingannando così Mattia Sancisi che, suo malgrado, si ritrova a deviare la sfera nella propria porta. Il Tre Penne prova a capitalizzare il momento: Ceccaroli punta in fascia e poi serve sui sedici metri Dormi, che col mancino sfiora l’incrocio dei pali. L’Academy ritrova morale e risale, spaventando la retroguardia di Berardi con Marco Gasperoni, che si gira bene su Barretta ma perde la coordinazione ottimale: destro largo. Ora i Biancoazzurri di Cecchetti possono contare anche sulle forze fresche di Simone Santi, subentrato a Marco Casadei. Il 10 ha voglia di incidere e per farlo impiega neppure 7′. La sponda di Giacopetti lo mette in condizione di infilarsi tra le maglie disordinate della difesa del Tre Penne; il resto è farina del suo sacco: scatto per guadagnare la zolla ideale e destro chirurgico che rende vana l’uscita di Migani. Dormi fa un altro tentativo di entrare nel tabellino di giornata, ma arriva scoordinato sul cross tagliente e perfettamente dosato di Scarponi. La situazione si ripropone molto simile al 77’, solo che stavolta il cross è di Vandi, mentre Dormi non arriva sul pallone perché disturbato da Mattia Ciacci: con annessa trattenuta, secondo gli uomini di Berardi. Ma non per l’arbitro. Del resto le richieste di calcio di rigore sono il filo conduttore di questa specifica fase della gara, se è vero che soli 5’ dopo sono i ragazzi della San Marino Academy a protestare per una caduta in area di Giacopetti dopo un contatto con Righini. Come prima, il signor Zani dice che non c’è nulla di rilevante. All’85’ Alessandro Casadei buca l’uscita: Cecchetti riesce ad arrivare sul pallone prima che questo varchi la linea di fondo, ma il suo destro a giro non trova lo specchio della porta, rimasta nel frattempo sguarnita. L’immediato contrattacco della San Marino Academy si conclude con un destro forte e teso di Santi dalla tre quarti campo: la palla si spegne non troppo a lato rispetto alla porta di Migani. Invece, incoccia in pieno contro la traversa la punizione battuta da Righini all’87’: per sfortuna di Casadei e compagni, la palla rimbalza nella zona di Ceccaroli, la cui zampata sottoporta vale il terzo vantaggio degli uomini di Città. Che sarà anche quello definitivo, protetto al 90’ anche da quello numerico, conseguenza dell’espulsione di Mattia Ciacci, che trattiene vistosamente Dormi all’ingresso dell’area di rigore e per questo guadagna il secondo giallo di giornata.

Campionato Sammarinese 2024-25, 14. giornata | Tre Penne – San Marino Academy 3-2

TRE PENNE [4-3-3]

Migani; Gaiani, Palazzi, Barretta, Vandi; Scarponi, Righini, Dormi; Ceccaroli (dal 90’ Magrotti), Moscardi (dal 55’ Cecchetti), Amati

A disposizione: Manzaroli, Di Giuli, Lombardi, Giovagnoli, Cardellino

Allenatore: Nicola Berardi

SAN MARINO ACADEMY [3-4-2-1]

Borasco (dal 46’ A. Casadei); S. Riccardi, M. Ciacci, M. Sancisi; D’Addario (dal 67’ S. Gasperoni), M. Casadei (dal 59’ Santi), N. Sancisi, A. Riccardi; Cervellini (dal 90+1’ Renzi), M. Gasperoni (dal 67’ Molinari), Giacopetti

a disposizione: Magnani, Luvisi, Giambalvo, Renzi, Caddy

Allenatore: Matteo Cecchetti

Arbitro: Luca Zani

Assistenti: Salvatore Tuttifrutti, Alfonso Giannotti

Quarto ufficiale: Elison Luci

Ammoniti: M. Casadei, Vandi, Righini, Barretta, Dormi, N. Sancisi, M. Ciacci, Ceccaroli

Espulsi: M. Ciacci (doppio giallo)

Marcatori: 6’ Barretta, 44’ A. Riccardi, 56’ aut. M. Sancisi, 66’ Santi, 88’ Ceccaroli

