San Marino. Under 22: segnano Gasperoni e Molinari, ma gli ultimi tre punti vanno al Cosmos 

Gli Under 22 si congedano dalla stagione 2024-25 mettendo in campo una prova generosa contro un Cosmos che si vede annullare il primo vantaggio e che poi consolida il proprio successo nell’ultima parte di gara, “vendicando” così il 2-3 di un girone fa e soprattutto proteggendo la propria posizione dagli attacchi di San Giovanni e Tre Penne. Segnano, in casa biancoazzurra, Marco Gasperoni e Giacomo Molinari. Ma una menzione speciale la merita anche Fabio Borasco, protagonista di una lunga serie di decisive parate nella fase più “calda” del primo tempo.

L’incontro di Dogana si accende subito: Fatica, sugli sviluppi di un corner, spedisce la sfera sulla traversa, mentre dall’altra parte Giacopetti libera Della Balda davanti a Semprini, che si aggiudica il confronto ravvicinato con il classe 2007. Smaltito questo brivido, la squadra di Andy Selva risale a grandi passi. Rinaldi va a centimetri dal bersaglio con un mancino scoccato dall’interno dell’area di rigore; poi Badalassi, lanciato in profondità proprio dall’ex capitano de La Fiorita, impegna severamente Borasco, che sventa di piede. Usa invece il braccio mancino, il portiere della San Marino Academy, per disinnescare il piazzato di Mhilli dopo pregevole triangolazione con Rinaldi. Cosmos pericolosissimo anche con Loiodice, la cui girata trova ancora una volta attento e reattivo Borasco. Ne nasce un calcio d’angolo sul quale Badalassi prende l’ascensore, ma manda alto. Gli Under 22 spezzano questo insistito forcing del Cosmos sull’asse Della Balda-Giacopetti: il primo illumina per il secondo, che si presenta solo davanti a Semprini ma si lascia ipnotizzare dall’estremo gialloverde. Il Cosmos riprende a sviluppare il proprio tema. Dopo aver concluso nuovamente alto su corner, Badalassi raccoglie il lungo lancio di Errico e prova a scavalcare Borasco, che compie l’ennesima parata di livello. Ma il lavoro del 12 biancoazzurro è lungi dall’essere terminato. Al 34’ firma l’intervento più bello del pomeriggio – con la mano di richiamo – sulla punizione dalla lunetta affidata a Fermi. Sull’angolo successivo, scena già vista: Badalassi alto nello stacco ma anche nella conclusione. Il gioco riprende dal fondo e gli Under 22 sbagliano la prima costruzione: ne approfitta Loiodice per mandare in porta Rinaldi, ma c’è il solito, insuperabile Borasco a tenere a galla i giovani Biancoazzurri. Tanta pressione da parte degli uomini di Selva non tarda a portare frutto. L’azione del vantaggio nasce dalla corsia sinistra, dove Mhilli fa il vuoto prima di convergere al centro e calciare verso la porta; il tiro, deviato, diventa buono per Rinaldi, che serve sul secondo palo Grandoni, impossibilitato, di testa, a fallire il secondo gol personale in stagione contro la San Marino Academy. Il Cosmos fa un paio di tentativi per arrivare alla rete del raddoppio, tutti velleitari. La San Marino Academy si regala un ultimo assalto in coda al recupero. Bugli sfonda a destra e serve al centro Giacopetti, il cui tiro viene respinto da Semprini: Marco Gasperoni si avventa sulla palla e la spedisce nel sacco, regalando ai suoi il pareggio e a sé stesso la quarta gioia personale in stagione.

Rispetto al primo tempo, la ripresa tarda un po’ di più ad entrare nel vivo. Poco prima dell’ora di gioco, Della Balda apre per Mularoni e poi va a prendersi il passaggio di ritorno del compagno: il tiro sul primo palo è promettente, ma trova pronto Semprini. L’episodio dà fiducia ai ragazzi di Cecchetti, che restano in attacco e con due piazzati affidati a Della Balda tornano a scaldare i guantoni di Semprini, preciso e puntuale in entrambi i casi. Alla prima risalita, la squadra di Andy Selva ritrova il vantaggio. Biral raccoglie un pallone in area, si defila e poi calcia forte verso il secondo palo, dove sbuca Grandoni che non ha difficoltà a fare 2-1 e doppietta. L’uscita profondissima di Borasco evita che Badalassi possa scappare tutto solo verso la porta; ma non può nulla, il portiere della San Marino Academy, sul destro a giro di Mhilli: palla sotto l’incrocio dei pali e 3-1 Cosmos a poco meno di 3’ dal 90’. Un giro di lancetta dopo, Pastorelli avvicina il poker con un mancino che gira a centimetri dal palo alla destra di Borasco. All’alba dei 5’ di recupero, Marinucci imbuca per Protti, che sfugge al fuorigioco e apparecchia sul secondo palo per Molinari, pronto alla comoda deviazione del 3-2. Non è però questa l’ultima diapositiva del match. Proprio Molinari aggancia Pierri in area di rigore: l’arbitro indica il dischetto, da cui si presenta Badalassi, che spiazza Borasco e fissa il 4-2. Finisce così la stagione degli Under 22, che dovranno attendere domani, però, per conoscere la posizione finale in graduatoria: tutto dipenderà dall’esito di Pennarossa-Virtus.

Campionato Sammarinese 2024-25, 30. giornata | Cosmos – San Marino Academy 4-2

COSMOS [4-4-2]

Semprini; Rossi (55’ Ammirati), Fatica, Grassi, Grandoni; Fermi (63’ Pastorelli), Loiodice, Errico (71’ Pierri), Mhilli; Rinaldi (63’ Biral), Badalassi

A disposizione: Boldrin, De Biagi, Carbonara, Tamburrano, Ben Kacem

Allenatore: Andy Selva

SAN MARINO ACADEMY [3-4-2-1]

Borasco; F. Ciacci (84’ Marinucci), Zafferani, M. Sancisi; Riccardi (46’ Mularoni), N. Sancisi (63’ M. Casadei), Cervellini (68’ Protti), Bugli; Della Balda, M. Gasperoni (84’ Molinari); Giacopetti

a disposizione: A. Casadei, Renzi, M. Ciacci, Grazioso

Allenatore: Matteo Cecchetti

Arbitro: Nicola Villa

Assistenti: Giuseppe Macaddino, Manuel Bellavista

Quarto ufficiale: Michele Beltrano

Ammoniti: Errico, Mularoni, Ammirati, Zafferani, Molinari

Marcatori: 36’ e 79’ Grandoni, 45+2’ M. Gasperoni, 88’ Mhilli, 90+1’ Molinari, 90+5’ rig. Badalassi

