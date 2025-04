San Marino. Un’emissione congiunta per celebrare i 160 anni della Croce Rossa

Un’emissione congiunta per celebrare i 160 anni della Croce Rossa

Italia, San Marino, Ordine di Malta e Vaticano hanno presentato oggi lo speciale francobollo

SAN MARINO, 15 giugno 2024 – La Croce Rossa Italiana compie 160 anni. Era il 15 giugno 1864, infatti, quando l’Associazione venne fondata a Milano. Oggi a Roma sono stati celebrati la storia dell’Associazione e, con essa, le storie di milioni di Volontarie, Volontari e Dipendenti che da oltre 160 anni la animano, prendendosi cura, in Italia e all’estero, delle persone più vulnerabili, forti di quella Umanità che, in oltre un secolo e mezzo, ha saputo adattarsi a nuove sfide, a trasformazioni culturali, al progresso scientifico e ai cambiamenti climatici. Alla cerimonia hanno partecipato Giovanni Machetti, Direttore Filatelia Poste Italiane, Gian Luca Amici, Direttore Generale delle Poste della Repubblica di San Marino, Antonino Intersimone, Direttore Telecomunicazioni e Sistemi Informatici del Governatorato Stato Città del Vaticano, Fausta Bergamotto, Sottosegretario del Ministero delle imprese e del made in Italy, Giorgio Battioni, Direttore Amministrativo del Sovrano Militare Ordine di Malta e, ovviamente, Rosario Valastro, Presidente Nazionale Croce Rossa Italiana.

Fra le iniziative previste anche l’emissione congiunta di un francobollo che coinvolge San Marino, Italia, Città del Vaticano e Sovrano Militare Ordine di Malta e che riproduce l’illustrazione dei volontari della Croce Rossa Italiana impegnati nei soccorsi alle vittime del crollo del Ponte Morandi. A completare il valore “1,25”, “San Marino”, lo Stemma della Repubblica, il logo del 160° anniversario della Croce Rossa Italiana e l’anno 2024.

La bandella a sinistra del minifoglio riporta il logo del 160° anniversario

della Croce Rossa Italiana, un breve testo sulla Croce Rossa Italiana,

l’immagine delle torce accese dell’annuale fiaccolata della Croce Rossa

Italiana tra Solferino e Castiglione delle Stiviere, lo Stemma della

Repubblica, la scritta Repubblica di San Marino, un codice QR e il sito www.dfn.sm. La scritta “Emissione Congiunta Italia – San

Marino – Sovrano Militare Ordine di Malta – Città del Vaticano” parte dalla

bandella e continua sulle cimose del minifoglio.”

La Croce Rossa esiste anche nella Repubblica di San Marino, la fondazione della Croce Rossa Sammarinese risale però all’8 ottobre 1949 con riconoscimento Comitato Internazionale della Croce Rossa del 1950 e l’ammissione alla Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa del 1952.

Autore: Tiziana Trinca del Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Tiratura: 160.000

Emissione: 15 giugno 2024

Stampa: offset a quattro colori, un Pantone e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing

Valore: 1,25 €