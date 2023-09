SAN MARINO. UNIO MISTYCA – HILDEGARD VON BINGEN  IL MEDIOEVO MUSICALE AL FEMMINILE CON MARIA JONAS E CORINA MARTI

San Marino, 28 settembre 2023

Domenica 1 ottobre, alle ore 21:00, presso la Chiesa di San Francesco , secondo appuntamento della Rassegna Musicale d’Autunno con un concerto-evento dedicato alle musiche di Hildegard von Bingen (1089 – 1179). Ildegarda è considerata una delle dieci donne più importanti del medioevo, a fianco di personalità come Matilde di Canossa, Eleonora d’Aquitania, Giovanna d’Arco. Di nobili origini, sin da subito mostrò i sui innumerevoli talenti come pensatrice, guaritrice, erborista, artista, poetessa, musicista, drammaturga, e poi visionaria, profetessa, esorcista, naturalista, cosmologa, gemmologia, filosofa, linguista e consigliera politica. Personalità che scosse gli animi e le coscienze del suo tempo, moderna ed attuale, diversi Papi l’autorizzarono a predicare, scrivere ed esporre in pubblico le sue visioni. Fù in rapporti con importanti intellettuali e regnanti come il monaco Bernardino da Chiaravalle o l’Imperatore Federico Barbarossa. Nel 2012 Papa Benedetto XVI proclama “Santa Ildegarda von Bingen Dottore della Chiesa”, una delle sole quattro donne.

Unio Mystica è un concerto di rara bellezza e profondità, un risuonare di spiritualità e misticismo, interamente dedicato alle musiche di Hildegard von Bingen. La sua “Symphonia armoniae celesti rivelationum” è la prima raccolta di canti chiaramente attribuibili ad un autore/autrice, in un’epoca dove i compositori erano prevalentemente anonimi. Sono canti sacri usati nelle preghiere quotidiane della comunità monastica, canti di una prassi d’uso che diventa concezione teologica, infatti nel canto Ildegarda vede l’opportunità di risvegliare le forze spirituali ed emotive delle persone e di influenzarle, perché l’anima umana è progettata per suonare come un’immagine divina ed è quindi accordata in modo “sinfonico“: “anima symphonialis est”.

Un concerto-evento, in prima a San Marino, perché non è consueto ascoltare questo repertorio soprattutto nell’interpretazione di due musiciste, donne, fra le più prestigiose e riconosciute esperte a livello europeo di questo repertorio come Maria Jonas e Corina Marti. Da non perdere!

Associazione Musicale del Titano

Maria Jonas , cantante affermata specializzata nel repertorio medievale, rinascimentale e barocco, si è formata alla Musikhochschule di Colonia, per poi perfezionarsi in canto e musica antica con Montserrat Figueras a Barcellona, Jessica Cash a Londra e René Jacobs alla Schola Cantorum Basiliensis. Maria Jonas, è uno dei personaggi più creativi e affascinanti nel campo della Musica Antica e non solo. Collabora ed è fondatrice di diversi ensemble come Convoce.coeln, Monteverdi Ensemble Köln, LaRisa, Diphona, Condanza (musica e danza) e Ars Coralis Coeln. Con questi ensemble si è esibita nell’ambito di importanti festival internazionali come: MDR-Musiksommer, Schleswig-Holstein Musikfestival, Rheinvokal (Germania) Adelaide Festival (Australia), Styriarte e Trigonale (Austria), Utrecht Early Music Festival (NL), Macau Art Festival (Cina), Ars Musica Antica Perast (Montenegro), Festival Voix et Route Romane (F), e molti altri. Come solista ha effettuato registrazioni e concerti in sedi internazionali: Europa, Australia, Giappone, Stati Uniti. Ha collaborato con prestigiosi artisti quali Jordi Savall, Sir John Eliot Gardiner, Roy Goodman, Robert Wilson, Philipp Glass, Dennis Russel Davis e formazioni di musica antica come Sequentia, Hilliard Ensemble, English Barock Soloists, European Barock Orchestra. Ha eseguito numerose opere nei seguenti teatri: Bochum Ludwigsburg, Teatro della città di Lussemburgo, Teatro Regio di Parma, Teatro comunale di Ferrara, Teatro Real de Madrid, Concertgebow di Amsterdam, Royal Albert Hall Londra, Teatro Camois Lisbona, Carnegie Hall New York, Lincoln Center (ruolo principale nella prima rappresentazione dell’opera “The White Raven” di Philipp Glass con la regalità di Robert Wilson). Direttore di una prestigiosa istituzione musicale in Venezuela, è impegnata nell’insegnamento e nell’insegnamento di tecniche vocali antiche presso la Volkwang Musikhochschule di Essen (Germania). Nella sua città natale, Brühl, vicino a Colonia, Maria Jonas possiede un cinema per film d’essai che ha vinto un premio per la sua qualità. Ha registrato per le etichette discografiche: Deutsche Grammophon, Marc-Aurel edition, Raumklang, Chrismon, Alpha records, con la quale ha vinto numerosi premi internazionali.