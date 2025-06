San Marino. USC e Liceo Economico Aziendale insieme per formare gli imprenditori di domani

Un’importante esperienza formativa ha coinvolto 38 studenti del secondo anno del Liceo Economico Aziendale della Repubblica di San Marino, che lo scorso 27 maggio hanno preso parte a un mini-stage pratico nel centro storico della Repubblica, con il supporto dell’Unione Sammarinese Commercio e Turismo (USC).

L’iniziativa ha avuto come obiettivo principale quello di far conoscere da vicino il mondo del commercio e dei servizi, con particolare attenzione all’utilizzo dei pagamenti elettronici, del sistema fiscale Smac Card e alla gestione di una piccola impresa.

Un’esperienza sul campo per imparare facendo

Gli studenti sono stati coinvolti in prima persona nelle varie fasi del processo di vendita al pubblico: dalla gestione della cassa all’accoglienza del cliente, fino alla simulazione di dialoghi in lingue straniere, fondamentali nel contesto turistico sammarinese. Una full immersion concreta e stimolante, che ha trasformato poche ore in una lezione di vita e di orientamento professionale.

Anche imprenditori in aula: il progetto si amplia

Rispetto all’edizione precedente, il progetto 2025 si è arricchito grazie alla partecipazione diretta di titolari di imprese operanti fuori dal centro storico, che hanno portato la loro testimonianza direttamente tra i banchi di scuola. Un’occasione preziosa per gli studenti, che hanno potuto interagire con imprenditori di diversi settori, porre domande e raccogliere esperienze autentiche di lavoro e passione imprenditoriale.

Il plauso dell’USC e l’auspicio per il futuro

L’Unione Sammarinese Commercio e Turismo ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa e ha voluto ringraziare pubblicamente il Liceo Economico Aziendale per la collaborazione, così come gli operatori economici coinvolti, che con disponibilità e dedizione hanno saputo trasmettere valori fondamentali come professionalità, passione e spirito d’impresa.

“Siamo convinti che iniziative come queste possano rappresentare una vera occasione di crescita e orientamento per i giovani sammarinesi – sottolinea l’USC –. Il settore del commercio e del turismo offre opportunità concrete e stimolanti, e va valorizzato anche come prospettiva di futuro per le nuove generazioni.”

L’USC ha infine confermato la piena disponibilità a proseguire e ampliare il progetto anche nei prossimi anni, con l’intento di consolidare un ponte solido tra scuola e mondo del lavoro.