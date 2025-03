San Marino. USL: Allarme povertà, più che triplicate le richieste di anticipo del Fondiss da parte dei lavoratori nel giro di soli due anni

Ieri il Presidente del Comitato di Fondiss ha illustrato pubblicamente i dati relativi all’evoluzione della gestione Fondiss, spiegando diffusamente anche le prospettive di una sua riforma.

Dell’analisi svolta, a colpire tra le altre cose, sono stati i dati afferenti alle anticipazioni erogate nell’ultimo triennio. Dalle 87 richieste del 2022 si è passati alle 240 del 2023 e il dato di ottobre 2024 già si attesta su 315 domande.

Il dato conferma ciò che USL aveva anticipato visto che negli ultimi anni tantissimi lavoratori ci hanno riferito di aver dovuto attingere a quelle risorse per far fronte alle spese mediche o dentistiche impreviste e non solo. Come stabilito dall’art. 17 bis della Legge n.191 del 2011, “l’iscritto a FONDISS da almeno otto anni, può richiedere un’anticipazione, fino ad un massimo del 30% della posizione individuale accumulata, per: a) spese sanitarie; b) spese relative all’acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione, per sé o per i figli; c) spese universitarie per il titolare ed i componenti del nucleo familiare; d) stato di inoccupazione da almeno dodici mesi. Tale periodo decorrerà dal termine dell’eventuale percepimento, sia in territorio sammarinese che all’estero, di ammortizzatori sociali”.

Purtroppo si tratta di un’altra conferma dello stato di necessità di tantissime famiglie dove la forte perdita del potere d’acquisto ha messo in seria difficoltà anche chi lavora, trasformando quel lavoro in un lavoro povero che appunto non consente di far fronte a tutte le esigenze.

Il dato inoltre, pur già di per sé allarmante, è destinato ad aumentare perché ci sono anche persone che sebbene in difficoltà, non conoscendo la normativa, sono all’oscuro di questa possibilità.

Ovviamente l’optimum sarebbe non andare ad intaccare un tesoretto che ha finalità prettamente previdenziali ma l’urgenza di affrontare il presente rischia di mettere da parte tutto il resto. A tal proposito l’ultima riforma previdenziale, Legge n. 157 del 2022, ha previsto la possibilità di richiedere una o più anticipazioni a FONDISS, per piani di studio e di riqualificazione professionale per tutti gli iscritti al fondo pensione e una domanda è già stata presentata e accolta.

San Marino 03/12/2024

Unione Sammarinese Lavoratori