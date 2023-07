SAN MARINO. USL: CONDIVISIBILI GLI OBIETTIVI ELENCATI DAL NUOVO SEGRETARIO PER LA SANITÀ, URGENTE TRADURLI AL PIÙ PRESTO IN FATTI CONCRETI

Non sono passate inosservate le parole pronunciate dal Segretario per la Sanità Mariella Mularoni che durante la conferenza stampa del Congresso di Stato ha condiviso quelle che saranno le linee guida del suo mandato.

Il Segretario ha elencato tutta una serie di cambiamenti che da tempo auspichiamo si realizzino.

Fa dunque piacere che in cima alla lista delle cose da portare avanti prioritariamente figuri l’Atto Organizzativo, che ci auguriamo venga rimodulato in alcune parti rispetto alla presentazione illustrataci a ridosso delle dimissioni del prece dente Segretario di Stato, al fine di poter fare i giusti e doverosi passaggi con chi è tutti i giorni sul campo, i lavoratori.

Questo documento è fondamentale, se redatto in modo corretto e condiviso, per fare in modo che il personale ISS sia messo finalmente nelle condizioni di lavorare al meglio evitando, a fronte di un impegno che è sempre stato massimo: confusione, sovrapposizioni e perdite di tempo. Va da sé che contestualmente deve essere presentato e condiviso con le OOSS anche il nuovo fabbisogno che ad oggi ancora latita.

Il Segretario neoletto non ha poi tralasciato di parlare del Cot e della necessità di una sua riorganizzazione. Come USL da tempo proponiamo che vengano potenziati i vari ambulatori medici, aumentando magari anche le linee telefo niche ma sicuramente con più personale medico, sanitario e non solo, per ottimizzare il servizio affinché non si ingol fino gli stessi, ed anche per dare un segno di maggior vicinanza ai pazienti rispetto ad un sistema centralizzato che risulta asettico e non troppo confacente alle esigenze delle persone, nonostante l’ottimo impegno degli operatori.

Uno dei grandi punti di forza del Titano è sempre stata la sua capacità di trattare l’utenza come persone e non numeri, di capire che non siamo una grande città che ha bisogno di sistemi che da noi mal funzionano.

“San Marino è “LE SUE PERSONE, LA SUA POPOLAZIONE” – afferma l’SG Francesca Busignani – e deve essere quindi, anche sinonimo di fiducia, oltre che di tutela, condivisione, etica, senso di appartenenza, buonsenso, sensibili tà e dialogo; sono convinta che si debba rafforzare un sistema di welfare a sostegno delle persone che siano lavorato ri o utenti.

Bisogna impegnarsi per un progetto di rilancio che sburocratizzi realmente diminuendo tempi di attesa e giri inutili, crei gettito, ottimizzi i servizi dello Stato non sicuramente tagliandoli, tenga conto della sostenibilità ambientale, premi il merito, tuteli le persone, tenga in giusta considerazioni le sensibilità sociali.”

Seguendo il medesimo ragionamento si dovrebbe tornare alla modalità per cui era il medico di base o lo specialista per le proprie pertinenze, a far partire la prenotazione delle visite che poi dovrebbero essere comunicate al paziente, al fine di risparmiare giri infiniti con pezzi di carta in mano a utenti e operatori.

Nella logica dell’ottimizzazione dei servizi si potrebbe pensare di utilizzare una parte del nosocomio adibendola a Ospedale Universitario in accordo per esempio con la nostra Università, creando una facoltà dedicata. In questo mo do, potendo disporre di illustri professori, l’Ospedale che già vanta ottimi professionisti, avrebbe la possibilità di aprirsi ulteriormente anche a pazienti non assistiti ISS e contare sulle relative entrate. Il tutto ovviamente dando priorità all’assistenza ai lavoratori, pensionati e giovani della nostra Repubblica, che godrebbero degli effetti di una ca sistica più ampia.

Infine, ha toccato corde sensibili l’ultima parte del discorso del Segretario per la Sanità, che ha parlato della necessità di potenziare il settore oncologico predisponendo anche più posti letto.

Tutto molto condivisibile a parole, improrogabile tradurlo al più presto in fatti concreti.

Unione Sammarinese dei Lavoratori