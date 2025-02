San Marino. USL: Nuova procedura mantenimento assegni familiari

Ricordiamo che, per il mantenimento degli assegni familiari, è obbligatorio caricare su piattaforma ECOS sul portale, entro il 30 novembre, il certificato di iscrizione e frequenza scolastica o universitaria per gli studenti dai 16 anni in su, o che compiranno 16 anni nel periodo settembre 2024/agosto 2025, che frequentano Istituti Superiori o Università fuori San Marino. Se entro il 30 novembre 2024 non sarà caricato il certificato, l’Ufficio Assegni Familiari sospenderà l’assegno familiare con decorrenza 1 settembre 2024.