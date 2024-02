San Marino. Usl plaude all’attività della Protezione Civile e all’opera prestata dai suoi numerosi volontari per assistere le popolazioni alluvionate e non solo  

In questi mesi duri siamo stati instancabili nel denunciare i problemi che purtroppo afflig gono tanti Sammarinesi. Saremo infatti sempre in prima linea nel far sentire forte la voce dei lavoratori affinché siano sempre più tutelati. È tuttavia altresì giusto dare rilievo a tutte quelle attività che fanno onore a San Marino e ne rammentano la grandezza.

Se ne è parlato al Forum del Dialogo di come la Protezione Civile assieme a tantissimi vo lontari prestano la propria opera dando assistenza per esempio alla popolazione alluviona ta. In un periodo che non può definirsi facile per nessuno anzichè pensare per sè molti Sammarinesi volgono lo sguardo a chi ha meno, a chi è più sfortunato, a chi purtroppo ha il futuro più incerto perché ha perduto tutto. Questo modo di rimboccarsi le mancihe e porta re aiuto è tipico di San Marino, basti ripensare alla sua recente storia quando durante la Seconda Guerra Mondiale ha dato asilo, vista la sua neutralità, a chi veniva bombardato nel territorio italiano.

Come USL facciamo un grande plauso alla Protezione Civile e ai tanti volontari, giovani, lavoratori e pensionati di cui non conosciamo il nome ma che stanno lasciando un segno importante cui tutti noi dovremmo ispirarci.

San Marino 16/11/2023 Unione Sammarinese Lavoratori