San Marino. USL, riunito il direttivo della Federazione Pubblico Impiego: iniziare subito a lavorare per il rinnovo del contratto e continuare con vigore a tutelare i diritti dei lavoratori nei vari comparti della PA 

Il direttivo della Federazione Pubblico Impiego di USL si è riunito per discutere le strategie volte a proteggere i lavoratori del settore Pubblico allargato. È stata concordata l’importanza di un’azione proattiva, evitando azioni superficiali e puntando invece su iniziative concrete e affidabili.

È fondamentale iniziare subito a lavorare per il rinnovo del Contratto e al contempo tutelare e sanare tut te quelle posizioni non propriamente corrette.

Durante il Direttivo, è stato espresso apprezzamento per l’unità e la coerenza di tutto il team di USL, che dimostra una chiara comprensione delle esigenze e delle tutele da mettere in campo per le lavoratrici e i lavoratori. L’analisi del recente Contratto firmato è stata avviata per risolvere eventuali discrepanze attraverso un dialogo costante con i lavoratori.

Sono state sollevate questioni come le ferie per i turnisti ISS, l’inquadramento del reparto di Fisioterapia e l’equipaggiamento della Polizia Civile per citare alcuni dei macro temi trattati, al fine di trovare soluzioni rapide e soddisfacenti.

Le interazioni con la controparte stanno progressivamente portando alla risoluzione di diverse dinamiche; tuttavia, il percorso da compiere è ancora lungo.

La Federazione PA, in qualità di prima Federazione Sindacale del Paese, intende continuare con de terminazione la sua azione di tutela dei lavoratori, mantenendo uno sguardo critico, coerenza e trasparenza. L’obiettivo è sempre quello di instaurare un dialogo costruttivo con la controparte al fine di proteggere e promuovere i diritti di tutti i lavoratori del settore.

Il lavoro svolto finora è stato guidato dal principio di equità tra i lavoratori, cercando di ridurre al minimo anche le differenze tra il vecchio e il nuovo regime.

Il Direttivo ha anche posto l’attenzione sull’organizzazione dell’ISS, evidenziando la necessità che il per corso intrapreso porti a miglioramenti concreti e all’eliminazione di situazioni confuse che arrecano diffi coltà al personale e agli utenti.

Il Direttivo e il Segretario della Federazione, Simona Mazza, auspicano l’adozione, previa condivisione col Sindacato, di azioni decisive che generino idee trasparenti e affidabili, orientate verso una visione reale delle esigenze del Paese.

San Marino 13/03/2024 Federazione PA Unione Sammarinese Lavoratori