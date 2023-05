San Marino. USL sostiene la risoluzione finalizzata a lanciare una campagna di mobilitazione europea CONTRO l’austerità  

Il Segretario Generale di USL, Francesca Busignani, da Berlino dove sta partecipando al 15° Congresso di Etuc, commenta a caldo le raccomandazioni della UE all’Italia e sostiene la risoluzione finalizzata a lanciare una campagna di mobilitazione europea CONTRO l’austerità.

“Lo scenario di austerità che sta venendo avanti – ha detto Busignani – va certamente respinto con entrambe le mani. Sono infatti inaccettabili le indicazioni ad eliminare gli aiuti alle fasce povere per i rincari energetici che tra le altre cose hanno fatto impennare l’inflazione andando a colpire proprio le famiglie più in difficoltà e a reddito fisso.

In un momento tanto difficile, in piena tempesta energetica, una politica di sostegno contro il caro vita è irrinunciabile a meno che non si vogliano far scivolare le famiglie in uno stato di povertà e impoverire ulteriormente quelle già in situa zioni critiche.

Dunque ribadiamo il nostro forte no a una politica che guarda alla riduzione del debito senza tutelare minimamente i cittadini già sfiancati dalla pandemia prima e dalla crisi che ha colpito e sta colpendo duro.

Servono politiche espansive, investimenti, non politiche di austerità che come abbiamo visto hanno fallito su tutti i fronti.

Assieme ai sidnacati europei chiediamo un cambio di rotta sulla politica dei tagli che vorrebbe ridurre i costi di Sanità e Istruzione.

Come più e più volte abbiamo scritto – conclude Busignani – il rischio è quello di perdere per strada i diritti dei lavorato ri e quelli di tutti i cittadini. Per fare in modo che ciò non accada è fondamentale lottare assieme in ogni contesto”.

Infine un passaggio obbligato vista la notizia arrivata anche a Berlino del ritiro della delegazione di Rete: “se qualcuno pensa si possa bloccare il rinnovo del contratto della pubblica amministrazione sulla parte economica, dopo 12 anni di fermo assoluto, fa un pensiero che sicuramente nulla ha a che vedere con chi ragiona per tutelare i diritti dei citta dini e dei lavoratori di questa Repubblica ed in questo specifico caso dei lavoratori della pubblica amministrazione”.

