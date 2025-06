San Marino. USOT. Assemblea Generale degli Associati per approvazione del Bilancio 2024 e rinnovo cariche sociali 

È convocata l’Assemblea Generale degli Associati USOT che avrà luogo in seconda convocazione il giorno 24 giugno 2025, alle ore 17.00, presso la sede dell’Associazione in via Napoleone Bonaparte no 75 – Città (RSM).

Si rende noto che il Bilancio dell’esercizio 2024 – corredato della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni – è stato depositato nei termini previsti dalla normativa vigente ed è a disposizione, per la consultazione, presso la sede legale.

Ricordiamo, infine, che oltre all’approvazione del bilancio 2024 l’ordine del giorno prevede anche la nomina del nuovo Consiglio Direttivo per il triennio 2025/2028.

Il Consiglio Direttivo, come previsto dall’art. 10 dello Statuto dell’Associazione, è composto da un minimo di nove (9) ad un massimo di dodici (12) consiglieri. Ogni Settore di riferimento dell’Associazione presente in Assemblea elegge separatamente al proprio interno, mediante voto segreto e con scheda, fino ad un massimo di tre consiglieri.

Associazione USOT

Unione Sammarinese Operatori del Turismo